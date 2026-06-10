Βάσεις 2026: Εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Πού αναμένονται άνοδος και πτώση

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Οι Πανελλαδικές 2026 ολοκληρώθηκαν για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις ανά επιστημονικό πεδίο, με τους βαθμούς να αναμένονται στα τέλη Ιουνίου.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων ολοκληρώθηκαν με τα μαθήματα προσανατολισμού της Φυσικής, της Ιστορίας και της Οικονομίας. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αναμένεται στα τέλη Ιουνίου.

Μέχρι τότε, μία πρώτη εικόνα για την πορεία των επιδόσεων μπορεί να προκύψει από τις εκτιμήσεις έμπειρων φροντιστών και βαθμολογητών. Όπως σημειώνει σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα «Καθημερινή», η αποτίμηση ανά επιστημονικό πεδίο δείχνει διαφορετικές τάσεις σε σχέση με πέρυσι.

Σταθερή εικόνα στη Νεοελληνική Γλώσσα

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας, στο οποίο εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που στοχεύουν, τα θέματα εκτιμάται ότι είχαν αντίστοιχο βαθμό δυσκολίας με εκείνα των Πανελλαδικών του 2025.

Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2026

Με βάση αυτή την εικόνα, δεν αναμένονται ιδιαίτερες αυξομειώσεις στις επιδόσεις ανά βαθμολογική κλίμακα. Η σταθερότητα αυτή αφορά τις κλίμακες 0-10, 10-15, 15-18 και 18-20, αλλά και την εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο.

Το 1ο επιστημονικό πεδίο

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, των ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών, οι εκτιμήσεις δείχνουν δυσκολότερη εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών χαρακτηρίζονται πιο απαιτητικά.

Τα Λατινικά εκτιμάται ότι κινήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με το 2025, ενώ η Ιστορία είχε δυσκολίες, αλλά απαιτούσε κυρίως απομνημόνευση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής», η συνολική εικόνα των επιδόσεων στο πεδίο αναμένεται χειρότερη από την περσινή.

Το 2ο επιστημονικό πεδίο

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, των θετικών και τεχνολογικών σπουδών, τα Μαθηματικά θεωρήθηκαν ανάλογης δυσκολίας με τα περσινά. Αυτό ήταν και το σχόλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Στη Φυσική, αντίθετα, τα θέματα κρίθηκαν γενικά πιο εύκολα. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σημείωσε ότι η συνολική εικόνα των εξετάσεων ήταν ποιοτική και αποτέλεσε σωστή αφετηρία για τον εξορθολογισμό της δυσκολίας των θεμάτων.

Ωστόσο, η πιθανή ανοδική τάση που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από τα ευκολότερα θέματα στη Φυσική ανακόπτεται από τη Χημεία, όπου τα θέματα χαρακτηρίστηκαν πολύ δύσκολα.

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Το 3ο επιστημονικό πεδίο

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, των επιστημών υγείας, η Βιολογία θεωρήθηκε πιο απαιτητική σε σύγκριση με το 2025. Η δυσκολία αυτή αφορά ακόμη και καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Οι υποψήφιοι του πεδίου εξετάστηκαν επίσης σε Φυσική και Χημεία, στα ίδια θέματα με τους υποψηφίους του 2ου πεδίου. Με βάση τη συνολική εικόνα, εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση των άριστων επιδόσεων και συσσώρευση στη βαθμολογική κλίμακα 15-18.

Το 4ο επιστημονικό πεδίο

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, της οικονομίας και πληροφορικής, τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Πληροφορική και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Για την Πληροφορική, η ΟΕΦΕ εκτίμησε ότι τα θέματα είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία, αντίστοιχη με τα περσινά.

Για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, η ΟΕΦΕ ανέφερε ότι τα θέματα είχαν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας και σαφή στόχο την ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων. Παρότι κάλυπταν βασικές ενότητες της εξεταστέας ύλης, απαιτούσαν αυξημένη κριτική ικανότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και αποφυγή συγκεκριμένων παγίδων στις ασκήσεις.

Τι μπορεί να αποτυπωθεί στις επιδόσεις

Καθώς στα Μαθηματικά τα θέματα κρίθηκαν ανάλογης δυσκολίας με τα περσινά, η βασική διαφοροποίηση για το 4ο πεδίο εντοπίζεται στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Εκεί είναι πιθανό να καταγραφούν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με το 2025.

Η τελική εικόνα, πάντως, θα αποτυπωθεί μόνο μετά την ανακοίνωση των βαθμών στα τέλη Ιουνίου. Τότε θα υπάρξει σαφέστερη βάση για την εκτίμηση της πορείας των επιδόσεων και, στη συνέχεια, των Βάσεων 2026.