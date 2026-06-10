Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Αυτό είναι το ακριβές νούμερο για φέτος – Πώς θα γίνουν

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Τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στη σημερινή συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, παρουσιάζουν ο Γιώργος Τρούλης και ο Γιάννης Ρούπας, μέλη του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών ΠΕ στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Διορισμοί εκπαιδευτικών – Σύμφωνα με την ενημέρωσή τους, στη συζήτηση τέθηκαν θέματα που αφορούν το πολλαπλό βιβλίο, τους μόνιμους διορισμούς, τις προσλήψεις αναπληρωτών, την τετράμηνη άδεια, τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών.

Τα θέματα που έθεσε η ΔΟΕ

Κατά τη συνάντηση, από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ τέθηκε αρχικά το ζήτημα της στάσης της υπουργού Παιδείας απέναντι στην Ομοσπονδία. Στην ενημέρωση γίνεται λόγος για απαξιωτική στάση και ουσιαστική άρνηση διαλόγου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πολλαπλό βιβλίο. Η ΔΟΕ έθεσε το θέμα των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και χαρακτήρισε προβληματική τη συνολική διαδικασία, ζητώντας τουλάχιστον αναβολή έως τον Σεπτέμβριο.

Η τετράμηνη άδεια και η Συλλογική Σύμβαση

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της τετράμηνης άδειας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, υπήρχε δέσμευση για επίλυση του θέματος και ζητήθηκε να δοθεί άμεσα ρητή οδηγία ώστε να μη συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση.

Παράλληλα, η ΔΟΕ έθεσε εκ νέου το θέμα της έναρξης διαλόγου για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Όπως αναφέρεται, θα υποβληθεί για τρίτη φορά αίτημα, με το ερώτημα αν υπάρχει βούληση από την πλευρά του ΥΠΑΙΘΑ να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

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Διορισμοί, αναπληρωτές και κενά στα σχολεία

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα της συνάντησης ήταν οι μόνιμοι διορισμοί. Από την πλευρά της ΔΟΕ χαρακτηρίστηκαν ανεπαρκείς οι 5.500 προσλήψεις, εφόσον επιβεβαιωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός.

Τέθηκε ακόμη το ερώτημα τι θα γίνει με τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που μεταφέρθηκαν, οι μόνιμες προσλήψεις θα είναι αυτές που έχουν αναφερθεί, με 5.467 να εντάσσονται στον κανόνα «1 προς 1» σε σχέση με τις συνταξιοδοτήσεις.

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Τι απαντήθηκε για τις προσλήψεις αναπληρωτών

Για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών, σύμφωνα με την ενημέρωση, στην πρώτη φάση θα καλυφθεί ποσοστό της τάξης του 80% έως 85% των κενών που θα αποστείλουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρώτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη φάση, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι απαντήσεις για υπουργό, πολλαπλό βιβλίο και εγκύκλιο

Από την πλευρά του ΥΠΑΙΘΑ, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι Γιώργος Τρούλης και Γιάννης Ρούπας, εκφράστηκε η βούληση να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την υπουργό έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Για το πολλαπλό βιβλίο, αναφέρθηκε ότι μέσα στο εικοσαήμερο που δίνεται υπάρχει ικανός χρόνος για την επιλογή. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι το αίτημα της ΔΟΕ θα μεταφερθεί στην υπουργό και ότι μέσα στην ημέρα θα υπάρξει απάντηση.

Σε σχέση με την τετράμηνη άδεια, αναφέρθηκε ότι θα εκδοθεί εγκύκλιος το προσεχές διάστημα. Για το αίτημα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ζητήθηκε να υποβληθεί εκ νέου, με την επισήμανση ότι υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά του Υπουργείου.

Πειθαρχικά, αξιολόγηση και σχολικές εκδρομές

Η ΔΟΕ έθεσε και το ζήτημα των πειθαρχικών διώξεων σε βάρος εκπαιδευτικών, κάνοντας λόγο για «βιομηχανία διώξεων» και για πειθαρχικά εναντίον απεργών συναδέλφων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται βελτιωτικό πλαίσιο σε σχέση με την επίσπευση του χρόνου για τις διαδικασίες της αξιολόγησης. Για τις σχολικές εκδρομές, αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει νέο πλαίσιο τη νέα σχολική χρονιά.

Η ενημέρωση από το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών ΠΕ

Την ενημέρωση για τη συνάντηση υπογράφουν ο Γιώργος Τρούλης και ο Γιάννης Ρούπας, μέλη του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών ΠΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ.

Στο κείμενό τους αποτυπώνονται τόσο τα αιτήματα που έθεσε η Ομοσπονδία όσο και οι απαντήσεις που δόθηκαν από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.