Ειδική Αγωγή: «Κανένας μαθητής χωρίς υποστήριξη» – Απεργία στις 9 Ιουνίου

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Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 9 Ιουνίου 2026, ζητώντας μόνιμους διορισμούς, νέες οργανικές θέσεις και πλήρη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής.

Η Ειδική Αγωγή βρίσκεται στο επίκεντρο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκηρύσσει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, ζητώντας άμεση ενίσχυση των δομών και μόνιμες λύσεις στη στελέχωση. Το συνδικαλιστικό όργανο καλεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε μαζική συμμετοχή.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να αναδειχθεί η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις που να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες μαθητών και σχολείων.

Το αίτημα για μόνιμη στελέχωση

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι διαρκώς αυξανόμενες και πολυσύνθετες. Παρά ταύτα, όπως αναφέρει, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ εξακολουθούν να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες κυρίως μέσω αναπληρωτών.

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, επηρεάζει τη συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποδυναμώνει τη διεπιστημονική λειτουργία των σχολικών μονάδων και στερεί από τους μαθητές το σταθερό πλαίσιο υποστήριξης που δικαιούνται.

Γιατί η αναπλήρωση δεν θεωρείται λύση

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στην Ειδική Αγωγή προϋποθέτει σταθερές δομές και συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών. Κεντρικό στοιχείο, όπως επισημαίνεται, είναι η ύπαρξη μόνιμου προσωπικού που μπορεί να αναπτύσσει μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικές κοινότητες.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ χαρακτηρίζει τις συνεχείς ελλείψεις και την ανακύκλωση της αναπλήρωσης ως διαχείριση της υποστελέχωσης και όχι ως εκπαιδευτική πολιτική. Με αυτό το σκεπτικό, ζητά να υπάρξουν ουσιαστικές αποφάσεις για μόνιμη κάλυψη των αναγκών.

Τα βασικά αιτήματα της απεργίας

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η Ομοσπονδία ζητά την άμεση προκήρυξη νέων μόνιμων διορισμών για όλα τα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ. Παράλληλα, διεκδικεί τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων σε όλες τις ειδικότητες, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και των δομών Ειδικής Αγωγής.

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται και η πλήρης στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΚΕΔΑΣΥ και κάθε δομής που υποστηρίζει την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση. Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά επίσης την άρση των ανισοτήτων που προκαλούνται από την υποστελέχωση και την ελλιπή κατανομή προσωπικού.

Η διάσταση της εκπαιδευτικής ισότητας

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι διεκδικήσεις για νέες οργανικές θέσεις και μόνιμους διορισμούς δεν αποτελούν συντεχνιακό αίτημα. Τις συνδέει με την εκπαιδευτική ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και το δικαίωμα όλων των μαθητών σε ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητά την έμπρακτη αναγνώριση του επιστημονικού και παιδαγωγικού έργου του ΕΕΠ και του ΕΒΠ. Η αναγνώριση αυτή, όπως αναφέρεται, πρέπει να αποτυπωθεί μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό μόνιμης στελέχωσης.

Το μήνυμα προς την Πολιτεία

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ τονίζει ότι κανένας μαθητής δεν πρέπει να μένει χωρίς την αναγκαία υποστήριξη. Καλεί την Πολιτεία να επενδύσει σε ένα σύγχρονο, επιστημονικά στελεχωμένο και λειτουργικά επαρκές σύστημα Ειδικής Αγωγής.

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά τόσο στην απεργία όσο και στην παράσταση διαμαρτυρίας. Το μήνυμα που επιδιώκει να σταλεί είναι ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση, μόνιμες λύσεις και πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και των σχολείων.