Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι αλλάζει με το νέο όριο

Το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς περνά σε νέα φάση, καθώς η αύξησή του στα 1.600 ευρώ αναμένεται να ενισχύσει την προστασία χιλιάδων οφειλετών. Με τη ρύθμιση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μεγαλύτερο μέρος από μισθούς, συντάξεις και ενοίκια θα μπορεί να παραμένει εκτός κατασχέσεων.

Η αλλαγή, που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός Ιουνίου και να τεθεί πιθανότατα σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026, αυξάνει το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ. Η προστασία, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται αυτόματα σε όλους τους λογαριασμούς, αλλά μόνο σε έναν λογαριασμό ανά φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος στην ΑΑΔΕ.

Ποιον λογαριασμό καλύπτει το νέο όριο

Το ακατάσχετο ποσό δεν ισχύει για το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών που μπορεί να διαθέτει ένας οφειλέτης. Η προστασία αφορά έναν και μόνο λογαριασμό, είτε ατομικό είτε κοινό, σε ένα πιστωτικό ίδρυμα.

Για να ενεργοποιηθεί η προστασία, ο συγκεκριμένος IBAN πρέπει να δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ως ακατάσχετος. Αν στον λογαριασμό υπάρχουν ποσά πάνω από το όριο, το υπερβάλλον ποσό μπορεί να δεσμεύεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

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Γιατί χρειάζεται προσοχή στους κοινούς λογαριασμούς

Ιδιαίτερη σημασία έχει το τι συμβαίνει όταν ο λογαριασμός έχει περισσότερους από έναν συνδικαιούχους. Σε αυτή την περίπτωση, το όριο των 1.600 ευρώ ισχύει για κάθε συνδικαιούχο ξεχωριστά, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι έχουν δηλώσει τον ίδιο λογαριασμό ως ακατάσχετο.

Για παράδειγμα, σε κοινό λογαριασμό με δύο συνδικαιούχους και υπόλοιπο 6.000 ευρώ, η συνολική προστασία μπορεί να φτάσει τα 3.200 ευρώ, δηλαδή 1.600 ευρώ για κάθε πρόσωπο. Αν, όμως, ένας από τους συνδικαιούχους δεν έχει κάνει τη σχετική δήλωση, μπορεί να υπάρξει κατάσχεση ακόμη και σε ποσό κάτω από το όριο των 1.600 ευρώ.

Πώς γίνεται η κατάσχεση όταν υπάρχει συνδικαιούχος

Στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, όταν επιβάλλεται κατάσχεση, τα χρήματα θεωρείται ότι ανήκουν ισόποσα στους δικαιούχους. Επομένως, η κατάσχεση δεν αφορά αυτομάτως όλο το υπόλοιπο, αλλά το μέρος που αντιστοιχεί στον οφειλέτη.

Αν, για παράδειγμα, ένας κοινός λογαριασμός έχει υπόλοιπο 3.000 ευρώ και ανήκει σε δύο πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα έχει χρέη στη φορολογική διοίκηση, η ΑΑΔΕ μπορεί να στραφεί στο 50% των χρημάτων, δηλαδή στα 1.500 ευρώ. Αν ο λογαριασμός έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος και από τους δύο συνδικαιούχους, τότε το ποσό αυτό καλύπτεται από το νέο όριο των 1.600 ευρώ. Αν δεν έχει δηλωθεί από κανέναν, ούτε από τον οφειλέτη, η ΑΑΔΕ μπορεί να κατασχέσει τα 1.500 ευρώ.

Η διαδικασία δήλωσης στην ΑΑΔΕ

Η δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους κωδικούς Taxisnet.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του IBAN, την επιλογή του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης και στη συνέχεια την επιλογή «Αποθήκευση». Από τη στιγμή που δηλωθεί ο λογαριασμός, η προστασία αφορά τον συγκεκριμένο IBAN και όχι άλλους λογαριασμούς του ίδιου προσώπου.

Ποια επιλογή λογαριασμού θεωρείται ασφαλέστερη

Η επιλογή του λογαριασμού που θα δηλωθεί ως ακατάσχετος χρειάζεται προσοχή. Ως ασφαλέστερη επιλογή προκρίνεται ο ατομικός τραπεζικός λογαριασμός, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από οφειλές συνδικαιούχων προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

Αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι λογαριασμοί και ένας από αυτούς χρησιμοποιείται για περιοδική πίστωση μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων, τότε γνωστοποιείται αποκλειστικά ο συγκεκριμένος λογαριασμός ως ακατάσχετος.

Ποια ποσά εξαιρούνται από κατασχέσεις

Πέρα από το ακατάσχετο όριο του τραπεζικού λογαριασμού, υπάρχουν ποσά που εξαιρούνται από τις κατασχέσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ποσά διατροφής, καθώς και τα 4/5 των ημερομισθίων, ενώ για χρέη προς το Δημόσιο επιτρέπεται κατάσχεση στο 1/5.

Αντίστοιχα, από τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλονται από ασφαλιστικό φορέα κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία ή το επάγγελμα, προστατεύεται το 1/2, ενώ για χρέη προς το Δημόσιο μπορεί να κατασχεθεί το υπόλοιπο 1/2.

Στην κατηγορία των προστατευόμενων ποσών εντάσσονται επίσης παροχές και επιδόματα, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους, το επίδομα θέρμανσης, τα προνοιακά επιδόματα, η επιδότηση ενοικίου, τα χρηματικά έπαθλα της φορολοταρίας και κάθε επίδομα που χαρακτηρίζεται ρητά ως ακατάσχετο από τη νομοθεσία που το προβλέπει.