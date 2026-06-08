Πανελλήνιες 2026 – Στρατιωτικές σχολές: Οι αυξήσεις, οι μειώσεις και οι καταργήσεις

Οι στρατιωτικές σχολές μπαίνουν στο επίκεντρο των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς η κοινή υπουργική απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 φέρνει αλλαγές στον αριθμό των εισακτέων. Οι μεταβολές αφορούν τόσο αυξήσεις σε συγκεκριμένες σχολές όσο και μείωση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Η απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την υπογραφή των υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Οικονομικών, αποτυπώνει ενίσχυση σχολών που συνδέονται με επιχειρησιακές και τεχνολογικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τους υποψηφίους, οι αλλαγές αυτές διαφοροποιούν τον χάρτη των διαθέσιμων θέσεων.

Περισσότερες θέσεις σε αεροπορικές και τεχνολογικές ειδικότητες

Η μεγαλύτερη εικόνα των αλλαγών δείχνει ενίσχυση της Σχολής Ικάρων, της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν περισσότερες δυνατότητες εισαγωγής για τους υποψηφίους που στοχεύουν στις συγκεκριμένες σχολές.

Οι φετινές μεταβολές συνδέονται με την έμφαση σε ειδικότητες τεχνολογικής και αεροπορικής υποστήριξης. Αντίθετα, η μείωση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις και αναμένεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό για τους υποψηφίους που την επιλέγουν.

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Η αύξηση στη Σχολή Ικάρων

Η Σχολή Ικάρων αυξάνει τον αριθμό των εισακτέων σε σχέση με το 2025. Οι θέσεις ανεβαίνουν από 160 σε 175, δηλαδή καταγράφεται αύξηση κατά 15 θέσεις.

Οι αλλαγές κατανέμονται σε επιμέρους κατηγορίες. Οι Ιπτάμενοι αυξάνονται από 76 σε 80 θέσεις, οι Μηχανικοί από 43 σε 45, οι Ελεγκτές Αεράμυνας από 19 σε 20, οι Εφοδιαστές από 8 σε 10, οι Διοικητικοί από 8 σε 10 και οι Μετεωρολόγοι από 6 σε 10.

Ενίσχυση σε ΣΜΥΑ και ΣΜΥΝ

Αύξηση προβλέπεται και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Οι θέσεις στη ΣΜΥΑ ανεβαίνουν από 200 σε 212, δηλαδή αυξάνονται κατά 12.

Πανελλήνιες 2026: Παρ’ ολίγον θρίλερ με τα θέματα -Τι έγινε

Η ενίσχυση αυτή προκύπτει κυρίως από την Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης, όπου οι θέσεις αυξάνονται από 119 σε 135. Παράλληλα, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού οι εισακτέοι αυξάνονται από 200 σε 205.

Λιγότερες θέσεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Η σημαντικότερη μείωση καταγράφεται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων μειώνεται από 120 σε 105, δηλαδή κατά 15 θέσεις.

Η μείωση μοιράζεται στις δύο βασικές κατηγορίες της σχολής. Οι Μάχιμοι περιορίζονται από 80 σε 70 θέσεις, ενώ οι Μηχανικοί μειώνονται από 40 σε 35 θέσεις.

Ποιες σχολές μένουν χωρίς αλλαγές

Σταθερός παραμένει ο αριθμός των εισακτέων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου προβλέπονται 300 θέσεις. Χωρίς μεταβολή παραμένει και η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, με 160 θέσεις.

Αμετάβλητος είναι και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, με 60 θέσεις. Ωστόσο, στη ΣΣΑΣ υπάρχουν εσωτερικές ανακατανομές θέσεων ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα.

Οι κατευθύνσεις που δεν περιλαμβάνονται πλέον

Στη νέα απόφαση δεν εμφανίζεται η κατεύθυνση «Επιχειρησιακής Υποστήριξης – Ραδιοναυτίλοι» της ΣΜΥΑ. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση το 2025 διέθετε επτά θέσεις και πλέον καταργείται.

Επίσης, δεν περιλαμβάνεται η κατεύθυνση «Έρευνας Πληροφορικής» της Σχολής Ικάρων. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση και την προηγούμενη χρονιά είχε μηδενικό αριθμό εισακτέων.