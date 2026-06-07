Ακίνητα: Η εικόνα της αγοράς σε κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια

Πίνακας περιεχομένων

Η αγορά ακινήτων το 2025 κινήθηκε κυρίως γύρω από τις κατοικίες, με τους αγοραστές να στρέφονται σε μεγάλο βαθμό σε ακίνητα άνω των 20 ετών.

Τα ακίνητα που προτιμούν οι αγοραστές στην Ελλάδα παραμένουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι κατοικίες, με την εικόνα του 2025 να δείχνει ισχυρή στροφή στα παλαιότερα σπίτια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς, περισσότερες από επτά στις δέκα αγοραπωλησίες αφορούσαν κατοικίες, ενώ τρεις στις τέσσερις κατοικίες που πωλήθηκαν ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών. Τα δεδομένα αποτυπώνουν μια αγορά όπου η ζήτηση για κατοικία παραμένει κυρίαρχη, ενώ η περιορισμένη διαθεσιμότητα νεόδμητων κατοικιών επηρεάζει καθοριστικά τις επιλογές των αγοραστών.

Η κατοικία παραμένει η πρώτη επιλογή των αγοραστών

Στο σύνολο των αγοραπωλησιών που έγιναν το 2025 στη χώρα, οι κατοικίες κάλυψαν το 74,8% των συναλλαγών. Το ποσοστό αυτό δείχνει τη σαφή υπεροχή της συγκεκριμένης κατηγορίας έναντι κάθε άλλου τύπου ακινήτου.

Ακολουθούν τα οικόπεδα με 14,3%, τα αγροτεμάχια με 5,8% και τα επαγγελματικά ακίνητα με 5,1%. Η κατανομή αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά το ενδιαφέρον για γη και επαγγελματικούς χώρους, το βασικό βάρος της αγοράς ακινήτων παραμένει στην κατοικία.

Γιατί τα παλαιότερα σπίτια κυριαρχούν στις πωλήσεις

Το 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν μέσω του δικτύου της REMAX Ελλάς το 2025 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών. Η επιλογή αυτή δεν εμφανίζεται ως συγκυριακή, αλλά ως σταθερό χαρακτηριστικό της αγοράς, καθώς η ζήτηση για παλαιότερες κατοικίες διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Στον αντίποδα, οι νεόδμητες κατοικίες έως 5 ετών αντιστοιχούσαν μόλις στο 12,3% των πωλήσεων οικιστικών ακινήτων. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την περιορισμένη προσφορά νεόδμητων ακινήτων, καθώς ο αριθμός των νέων κατοικιών που ανεγέρθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες, τα ακίνητα 11 έως 15 ετών συγκέντρωσαν το 2% των προτιμήσεων, ενώ οι κατοικίες 16 έως 20 ετών έφτασαν στο 9,8%. Τα ακίνητα ηλικίας 6 έως 10 ετών κινήθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, με ποσοστό μόλις 0,3%.

Το ενδιαφέρον για τα νεόδμητα και ο ρόλος της προσφοράς

Παρότι τα παλαιότερα ακίνητα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, η εικόνα είναι διαφορετική στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο νεόδμητο ακίνητο. Όταν οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα επιλογής κατοικίας έως 5 ετών, αυτή προτιμάται συχνότερα σε σχέση με παλαιότερες λύσεις.

Ο λόγος είναι ότι οι νεότερες κατοικίες θεωρούνται πιο σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές, ενώ καλύπτουν καλύτερα τις σημερινές ανάγκες διαβίωσης των νοικοκυριών. Ωστόσο, η περιορισμένη προσφορά αυτής της κατηγορίας κρατά χαμηλά τη συμμετοχή τους στις συνολικές πωλήσεις.

Η εικόνα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η κυριαρχία των κατοικιών είναι ακόμη πιο έντονη. Το 85,3% των ακινήτων που πωλήθηκαν μέσω του δικτύου της REMAX Ελλάς ανήκε σε αυτή την κατηγορία. Τα επαγγελματικά ακίνητα και τα οικόπεδα κατέγραψαν από 7,2%, ενώ τα αγροτεμάχια περιορίστηκαν στο 0,3%.

Παρά το χαμηλό ποσοστό των αγροτεμαχίων, η αγορά γης στην Αττική, δηλαδή τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, εμφάνισε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή αυτή δείχνει ενισχυμένο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων.

Ως προς την ηλικία των κατοικιών στην Αττική, το 86,2% όσων άλλαξαν χέρια το 2025 ήταν άνω των 20 ετών. Αντίθετα, οι νεόδμητες κατοικίες έως 5 ετών έφτασαν μόλις στο 3,3%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι κατοικίες αντιστοιχούσαν στο 87,4% των συνολικών πωλήσεων. Τα επαγγελματικά ακίνητα ακολούθησαν με 8,7%, ενώ τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια διαμορφώθηκαν στο 3,5% και στο 0,4% αντίστοιχα.

Στη Θεσσαλονίκη, το 87% των κατοικιών που πωλήθηκαν μέσα στο περασμένο έτος ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών. Τα νεόδμητα έως 5 ετών κάλυψαν μόλις το 2% του συνόλου, επιβεβαιώνοντας την πολύ περιορισμένη παρουσία τους στις συναλλαγές.

Τι δείχνει η αγορά στην υπόλοιπη Ελλάδα

Εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι κατοικίες εξακολουθούν να διατηρούν το προβάδισμα, αλλά σε χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, το 69,4% των πωλήσεων αφορούσε κατοικίες.

Τα οικόπεδα κατέγραψαν ποσοστό 18,3%, παρουσιάζοντας αυξητική τάση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα αγροτεμάχια διαμορφώθηκαν στο 8,5%, ενώ τα επαγγελματικά ακίνητα περιορίστηκαν στο 3,8%.

Και στην Περιφέρεια, η πλειονότητα των συναλλαγών αφορά παλαιότερες κατοικίες. Το 69,3% των κατοικιών που πωλήθηκαν μέσω του δικτύου της REMAX Ελλάς το 2025 ήταν άνω των 20 ετών.

Την ίδια ώρα, τα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών στην υπόλοιπη Ελλάδα αντιστοιχούν στο 17,9% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά υψηλότερο από εκείνο που καταγράφηκε στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Το συνολικό αποτύπωμα της αγοράς το 2025

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία δείχνει ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να κατευθύνονται κυρίως προς την αγορά κατοικίας. Παράλληλα, η προτίμηση στα ακίνητα άνω των 20 ετών παραμένει έντονη, καθώς η προσφορά νεόδμητων κατοικιών δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Τα νεόδμητα ακίνητα διατηρούν ισχυρά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ελκυστικά, κυρίως λόγω της σύγχρονης κατασκευής και της ενεργειακής τους απόδοσης. Ωστόσο, η περιορισμένη διαθεσιμότητά τους συνεχίζει να αποτελεί βασικό γνώρισμα της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, η αγορά οικοπέδων και αγροτεμαχίων παραμένει σταθερή επιλογή, με μεγαλύτερη κινητικότητα κυρίως εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Έτσι, το 2025 καταγράφεται ως μια χρονιά στην οποία η κατοικία κυριάρχησε, τα παλαιότερα ακίνητα κράτησαν το μεγαλύτερο μερίδιο και η γη διατήρησε τη θέση της στις επιλογές των αγοραστών.