Νέο ψηφιακό μητρώο για ακίνητα, μισθώσεις και κενά σπίτια

Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ θα συγκεντρώνει σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα στοιχεία για την ιδιοκτησία, τη χρήση και την πραγματική κατάσταση κάθε ακινήτου.

Τα ακίνητα μπαίνουν σε νέα φάση ψηφιακής καταγραφής, καθώς τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, που ετοιμάζει η ΑΑΔΕ.

Το νέο εργαλείο θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία πλατφόρμα τις πληροφορίες που αφορούν κάθε ακίνητο στη χώρα, όχι μόνο ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ή παραμένει αναξιοποίητο.

Η χρήση κάθε ακινήτου μπαίνει στο επίκεντρο

Η μεγαλύτερη αλλαγή που φέρνει το ΜΙΔΑ αφορά την υποχρέωση των φορολογουμένων να δηλώσουν για πρώτη φορά τη χρήση κάθε ακινήτου που έχουν στην κατοχή τους. Η καταγραφή δεν θα περιορίζεται πλέον στα βασικά χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας, αλλά θα αποτυπώνει και την πραγματική της αξιοποίηση.

Τα ακίνητα θα διαχωρίζονται ανάλογα με το αν είναι ιδιοκατοικούμενα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, δωρεάν παραχωρούμενα, μισθωμένα με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και αν παραμένουν κενά. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να έχει σαφέστερη εικόνα για το πώς κατανέμεται και χρησιμοποιείται η ακίνητη περιουσία.

Κενές κατοικίες και στεγαστικό πρόβλημα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κενές κατοικίες, καθώς μέσω του νέου μητρώου η ΑΑΔΕ επιδιώκει να αποκτήσει καθαρή εικόνα για το πραγματικό απόθεμα ακινήτων που βρίσκεται εκτός αγοράς. Το ζήτημα αποκτά αυξημένη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.

Για πρώτη φορά, το Δημόσιο θα μπορεί να γνωρίζει πόσες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών, η καταγραφή αυτή μπορεί να αποτελέσει βάση για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει ο ψηφιακός φάκελος

Στο νέο μητρώο θα καταχωρίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως η επιφάνεια, η θέση και ο όροφος. Θα καταγράφεται επίσης αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές, αν παραμένει κενό ή αξιοποιείται, καθώς και ο τρόπος χρήσης του.

Παράλληλα, στο ΜΙΔΑ θα ενσωματώνονται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου, δηλαδή ο ΑΤΑΚ, και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, ο ΚΑΕΚ. Οι δύο αυτοί αριθμοί θα ταυτοποιηθούν σταδιακά πλήρως, ώστε να διαμορφωθεί ένας ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικά ακίνητα.

Πλήρης χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας χθες στο συνέδριο του Capital.gr, περιέγραψε το νέο πλαίσιο ως μια προσπάθεια πλήρους χαρτογράφησης της ακίνητης περιουσίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να συγκεντρωθεί όλη η πληροφορία γύρω από το ακίνητο.

Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να δώσει στο Δημόσιο ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για την ιδιοκτησία όσο και για τη χρήση κάθε ακινήτου. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία ενός συστήματος στο οποίο θα αποτυπώνονται συγκεντρωμένα οι κρίσιμες πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικές πηγές.

Περισσότερες διασταυρώσεις μέσω διασύνδεσης στοιχείων

Στο νέο μητρώο θα καταγράφονται και ακίνητα για τα οποία έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα εκμετάλλευσης, καθώς και ακίνητα που συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή leasing. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται το πεδίο ελέγχου και διασταυρώσεων.

Η δημιουργία του ΜΙΔΑ αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ να συνδέσει στοιχεία από το Κτηματολόγιο, το Ε9, τις δηλώσεις μίσθωσης και τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλήρως διασυνδεδεμένου ψηφιακού περιουσιολογίου ακινήτων.

Με πληροφορίες από newsbeast