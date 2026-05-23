Καρδιά και μοναξιά: Πώς συνδέονται σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη

Η μοναξιά φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, σύμφωνα με νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη.

Η μοναξιά αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο υποτιμημένους παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή υγεία, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026 στο Journal of the American Heart Association. Τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι η ψυχική και κοινωνική κατάσταση ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία της καρδιάς.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα περίπου 463.000 ατόμων και επικεντρώθηκε στη σχέση ανάμεσα στη μοναξιά, την κοινωνική απομόνωση και τον κίνδυνο εμφάνισης εκφυλιστικών καρδιακών παθήσεων, με έμφαση στις βαλβιδοπάθειες. Οι επιστήμονες εξέτασαν τόσο την υποκειμενική αίσθηση μοναξιάς όσο και αντικειμενικούς δείκτες κοινωνικής απομόνωσης, καταλήγοντας σε ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα.

Η μοναξιά αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι τα άτομα που βιώνουν έντονα συναισθήματα μοναξιάς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών προβλημάτων. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε περίπου 19% υψηλότερος συνολικός κίνδυνος εκδήλωσης εκφυλιστικής νόσου των καρδιακών βαλβίδων.

Επιπλέον, η έρευνα εντόπισε αυξημένα ποσοστά για συγκεκριμένες παθήσεις, όπως η στένωση της αορτικής βαλβίδας και η ανεπάρκεια της μιτροειδούς. Τα ευρήματα αυτά παραμένουν ισχυρά ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη άλλοι γνωστοί παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το κάπνισμα ή η φυσική δραστηριότητα.

Η διαφορά ανάμεσα σε μοναξιά και απομόνωση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της μελέτης είναι η σαφής διάκριση μεταξύ μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υποκειμενική εμπειρία της μοναξιάς συνδέεται άμεσα με τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Αντίθετα, η αντικειμενική κοινωνική απομόνωση, δηλαδή η περιορισμένη κοινωνική επαφή, δεν εμφάνισε την ίδια ισχυρή συσχέτιση. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί μόνο η παρουσία ή απουσία κοινωνικών σχέσεων, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το πώς βιώνει το άτομο αυτές τις σχέσεις.

Πιθανοί μηχανισμοί επίδρασης στην καρδιά

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μοναξιά μπορεί να επηρεάζει την καρδιά μέσω σύνθετων βιολογικών και συμπεριφορικών μηχανισμών. Το χρόνιο στρες που συνοδεύει τη μοναξιά μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης και αρτηριακής πίεσης.

Παράλληλα, ενδέχεται να ενισχύονται φλεγμονώδεις διεργασίες στον οργανισμό, ενώ συχνά παρατηρούνται και ανθυγιεινές συνήθειες, όπως μειωμένη σωματική δραστηριότητα ή κακή διατροφή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σωρευτικά στην επιβάρυνση της καρδιαγγειακής υγείας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μοναξιά δεν αποτελεί έναν αναπόφευκτο ή αμετάβλητο παράγοντα. Αντίθετα, μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική σύνδεση και τη ψυχική ευεξία.

Η αναγνώριση της μοναξιάς ως παράγοντα κινδύνου ανοίγει τον δρόμο για νέες προσεγγίσεις στην πρόληψη των καρδιοπαθειών, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη σωματική, αλλά και στην κοινωνική υγεία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό «εργαλείο» για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς.

Δείτε τη μελέτη εδώ