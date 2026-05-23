Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια: Πώς αλλάζει η αξιολόγηση των μαθητών

Το νέο μοντέλο για το Λύκειο φέρνει στο προσκήνιο το Εθνικό Απολυτήριο, τις δεξιότητες ζωής και την ανάγκη να μην κρίνεται η πορεία των μαθητών από μία τρίωρη εξέταση.

Η ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Λύκειο και να περιοριστεί η εξάρτηση των μαθητών από μία και μόνο εξεταστική διαδικασία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης της Σοφίας Ζαχαράκη στην ΕΡΤ news με τις Πανελλήνιες να παραμένουν μεν συνδεδεμένες με την αξιοπιστία και το αδιάβλητο, αλλά να αναδεικνύεται πλέον η ανάγκη για ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης.

Στη συνέντευξη της Σοφίας Ζαχαράκη αναδείχθηκε η ανάγκη για ένα διαφορετικό μοντέλο εκπαίδευσης, που δεν θα εξαντλείται στην προετοιμασία για τις Πανελλήνιες, αλλά θα δίνει στους μαθητές πραγματικά εφόδια για τη ζωή, τις σπουδές και την αγορά εργασίας.

Το σημερινό μοντέλο, όπως περιγράφεται μέσα από τις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν, έχει οδηγήσει σε ένα Λύκειο που συχνά λειτουργεί περισσότερο ως προθάλαμος εξετάσεων και λιγότερο ως βαθμίδα ουσιαστικής γενικής παιδείας. Η πίεση των μαθητών, το άγχος των οικογενειών και η μονομερής προσήλωση σε λίγα εξεταζόμενα μαθήματα δείχνουν ότι η συζήτηση για το νέο σχολείο δεν μπορεί να περιοριστεί σε τεχνικές αλλαγές.

Το παρόν σύστημα αναγνωρίζεται ως αδιάβλητο, ωστόσο έχει φτάσει στα όριά του. Η πίεση που ασκείται στους μαθητές, η αγωνία των οικογενειών και η μονομερής προσήλωση σε τέσσερα μαθήματα έχουν οδηγήσει συχνά σε ένα Λύκειο απομακρυσμένο από τη γενική παιδεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαιδευτική πολιτική στρέφεται σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο αξιολόγησης, ώστε το μέλλον ενός παιδιού να μην κρίνεται αποκλειστικά από μία τρίωρη εξέταση.

Το Εθνικό Απολυτήριο ως απάντηση στο σημερινό αδιέξοδο

Η σημαντικότερη θεσμική αλλαγή που βρίσκεται στο τραπέζι είναι το Εθνικό Απολυτήριο. Πρόκειται για μια παρέμβαση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειες ενός συστήματος το οποίο, όπως επισημάνθηκε, οδηγεί πολλές φορές τους μαθητές σε επιλογές σπουδών «κουτουρού», χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση και χωρίς πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων τους.

Η νέα κατεύθυνση προβλέπει ότι η αξιολόγηση δεν θα στηρίζεται μόνο στην τελική εξέταση, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική πορεία του μαθητή στο Λύκειο. Ο συνυπολογισμός των βαθμών και από τις τρεις τάξεις, η αξιοποίηση του προφορικού βαθμού και η καθολική εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων σε όλα τα μαθήματα αποτελούν βασικά στοιχεία του νέου μοντέλου που συζητείται.

Αξιολόγηση με διάρκεια, όχι μόνο ένα τρίωρο

Η φράση της Ζαχαράκη ότι «πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να μην είναι ένα τρίωρο αυτό το οποίο θα έχει χαρακτηρίσει την όλη μας επίδοση» αποτυπώνει τον πυρήνα της μεταρρύθμισης. Το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η δικαιοσύνη του συστήματος, χωρίς όμως η προσπάθεια ετών να ακυρώνεται από μία κακή στιγμή, μία αδιαθεσία ή το άγχος μιας ημέρας.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που παρουσιάστηκε, από τον Φεβρουάριο εργάζεται ανεξάρτητη επιτροπή 100 ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών, με στόχο να καταθέσει το πόρισμά της τον Νοέμβριο. Η επιτροπή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί ένα σύστημα αντικειμενικό, αξιόπιστο και παιδαγωγικά πιο δίκαιο για τους μαθητές.

Soft skills και δεξιότητες για ένα σχολείο του μέλλοντος

Το νέο μοντέλο δεν περιορίζεται στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οριζόντιες δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θεωρούνται απαραίτητα σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει γρήγορα και απαιτεί προσαρμοστικότητα.

Οικονομικός εγγραμματισμός, ψηφιακές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη και σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός από νωρίς εντάσσονται στο νέο προφίλ του μαθητή. Η λογική είναι να διαμορφωθεί ένας απόφοιτος με «future-proof» χαρακτηριστικά, δηλαδή με γνώσεις και δεξιότητες που δεν περιορίζονται στις εξετάσεις, αλλά τον βοηθούν να σταθεί σε έναν κόσμο με διαρκείς αλλαγές.

Από την αποστήθιση στην ουσιαστική προετοιμασία

Η μετατόπιση από την παπαγαλία προς την ουσιαστική κατανόηση αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της αλλαγής. Το σχολείο καλείται να δώσει στους μαθητές εργαλεία σκέψης και όχι μόνο ύλη προς αποστήθιση. Αυτό σημαίνει καλύτερη σύνδεση της σχολικής γνώσης με την καθημερινότητα, τις σπουδές, την εργασία και τις πραγματικές ανάγκες των νέων.

Η ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να περιορίσει τις τυχαίες επιλογές σπουδών και να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν έγκαιρα τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Με αυτόν τον τρόπο, το Λύκειο δεν θα είναι απλώς ο δρόμος προς τις εξετάσεις, αλλά ένας χώρος ουσιαστικής κατεύθυνσης.

Το στοίχημα για το νέο Λύκειο

Το μεγάλο ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα σχολείο με λιγότερο φόβο και περισσότερη ουσία. Ένα Λύκειο που δεν θα εξαντλεί τους μαθητές σε μια στείρα προετοιμασία τεσσάρων μαθημάτων, αλλά θα αξιολογεί τη συνολική τους προσπάθεια, θα καλλιεργεί δεξιότητες και θα τους βοηθά να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές.

Η αλλαγή, πάντως, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Η διατήρηση του αδιάβλητου των Πανελληνίων, η αντικειμενικότητα της Τράπεζας Θεμάτων, ο ρόλος των προφορικών βαθμών και η αποδοχή του νέου συστήματος από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς είναι κρίσιμες παράμετροι. Η κατεύθυνση που περιγράφεται δείχνει ότι το Λύκειο επιχειρεί να περάσει από το μοντέλο της τελικής δοκιμασίας σε ένα σύστημα συνολικής αξιολόγησης και ουσιαστικής προετοιμασίας για το μέλλον.