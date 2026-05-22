e-Astypalea: τι αλλάζει στις προθεσμίες για αιτήσεις και ενισχύσεις

Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων και στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης που αφορά την επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων στην Αστυπάλαια.

Οι νέες προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη δράση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράλληλα, η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης, που αφορά την καταβολή των ενισχύσεων, ορίστηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Μέχρι πότε γίνονται δεκτά τα αιτήματα πληρωμής

Τα αιτήματα καταβολής της ενίσχυσης θα γίνονται αποδεκτά έως τις 30 Απριλίου 2027.

Η ημερομηνία αυτή αφορά τη διαδικασία πληρωμής των ενισχύσεων για όσους έχουν ενταχθεί στη δράση και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τι επιδοτεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «e-Astypalea» επιδοτεί την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων από κατοίκους και επιχειρήσεις του νησιού.

Η δράση αφορά την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Αστυπάλαια, με στόχο τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.

Τι ισχύει για την απόσυρση παλαιών οχημάτων

Το πρόγραμμα επιδοτεί και την προαιρετική απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Εξαίρεση αποτελούν τα ταξί, για τα οποία η απόσυρση είναι υποχρεωτική.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-astypalea.gov.gr.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxis net.

Υποστήριξη για τους ενδιαφερόμενους

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων λειτουργεί ήδη σχετικό help desk.

Μέσω της υποστήριξης αυτής, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ο στόχος της δράσης

Η δράση «e-Astypalea» αποτελεί μέρος του εμβληματικού έργου «Αστυπάλαια – έξυπνο και αειφόρο νησί».

Στόχος του έργου είναι να καταστεί η Αστυπάλαια πρότυπο νησί για την κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα.