Α’ Λυκείου: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές πριν επιλέξουν προσανατολισμό

Πίνακας περιεχομένων

Η Α’ Λυκείου αποτελεί για τους μαθητές ένα από τα πρώτα ουσιαστικά βήματα προς τη σταδιακή διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους επιλογών, χωρίς όμως να απαιτεί από αυτούς βιαστικές ή οριστικές αποφάσεις για το μέλλον τους.

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο συνοδεύεται συχνά από άγχος, ερωτήματα και ανασφάλεια, καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή με περισσότερα μαθήματα, νέες απαιτήσεις και τις πρώτες σκέψεις γύρω από τις Ομάδες Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά Πεδία.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο κείμενο, η χρονιά αυτή είναι κυρίως περίοδος γνωριμίας με τον εαυτό, διερεύνησης ενδιαφερόντων και σταδιακής κατανόησης των επιλογών που ανοίγονται στη συνέχεια του Λυκείου.

Αναλυτικά όσα λέει στο iPaidia.gr η Βασιλική Κουτρούμπα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA:

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο είναι μια μεγάλη αλλαγή. Για πολλούς μαθητές, η Α’ Λυκείου μοιάζει με μια νέα αρχή γεμάτη άγχος, προσδοκίες αλλά και πολλές απορίες. «Θα τα καταφέρω;», «Πρέπει ήδη να ξέρω τι θέλω να σπουδάσω;», «Πότε θα χρειαστεί να αποφασίσω κατεύθυνση;». Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά.

Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι η Α’ Λυκείου είναι απλώς μια «προετοιμασία» για τις επόμενες τάξεις. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι η χρονιά όπου αρχίζεις σιγά-σιγά να γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου, να ανακαλύπτεις ποια μαθήματα σου ταιριάζουν περισσότερο και να καταλαβαίνεις τι σου δημιουργεί πραγματικό ενδιαφέρον.

Ζαχαράκη: Πότε επιτρέπονται οι κάμερες στα σχολεία

Τι πρέπει να γνωρίζεις;

Στην Α’ Λυκείου θα έρθεις σε επαφή με αρκετά διαφορετικά μαθήματα γενικής παιδείας (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Θρησκευτικά, Ιστορία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Αγγλικά, 2η Ξένη Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Φυσική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία, Εφαρμογές Πληροφορικής). Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της χρονιάς: σου δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσεις, να εξερευνήσεις και να παρατηρήσεις τον εαυτό σου χωρίς να χρειάζεται ακόμη να πάρεις οριστικές αποφάσεις.

Πολλοί μαθητές αγχώνονται επειδή θεωρούν ότι πρέπει από πολύ νωρίς να ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στην ηλικία αυτή, δεν χρειάζεται να έχεις ήδη αποφασίσει ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να αρχίσεις να παρατηρείς τον εαυτό σου λίγο πιο συνειδητά. Ποια μαθήματα διαβάζεις πιο ευχάριστα; Σε ποια νιώθεις ότι αποδίδεις καλύτερα; Τι σου κινεί την περιέργεια; Αυτές οι μικρές παρατηρήσεις είναι συχνά πιο σημαντικές από όσο νομίζεις.

Ολοήμερα σχολεία: Οι αλλαγές στον προγραμματισμό για το 2026-2027

Η η Α’ Λυκείου είναι μια χρονιά ενδοσκόπησης, στην οποία αρχίζεις να γνωρίζεις σταδιακά τις επιλογές που υπάρχουν. Να μάθεις, για παράδειγμα, ότι το 1ο πεδίο δεν οδηγεί μόνο στη Νομική ή ότι το 4ο πεδίο δεν αφορά αποκλειστικά τα οικονομικά. Σήμερα, οι επιλογές σπουδών είναι πολύ περισσότερες και πιο σύνθετες απ’ όσο φαντάζονται οι περισσότεροι μαθητές.

Στην Β’ Λυκείου, λοιπόν, θα είσαι έτοιμος να επιλέξεις συνειδητά μια από τις δύο Ομάδες Προσανατολισμού.

Οι Ομάδες Προσανατολισμού είναι δύο :

Ανθρωπιστικών Επιστημών (Αρχαία, Λατινικά)

Θετικών Επιστημών (Φυσική, Μαθηματικά)

Στην Γ Λυκείου παρουσιάζονται τα 4 Επιστημονικά Πεδία :

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά, Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση & Λογοτεχνία)

Ενδεικτικές Σχολές: Νομική, Φιλολογία, Ιστορικό-Αρχαιολογικό, Ψυχολογία, Θεολογία, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογία, Πολιτικών Επιστημών κ.ά..

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση & Λογοτεχνία)

Ενδεικτικές Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολογία, Μαθηματικό, Φυσική, Πληροφορική, Χημικό κ.ά..

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής (Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση & Λογοτεχνία)

Ενδεικτικές Σχολές: Ιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογία, Κτηνιατρική, Παιδαγωγικό, Νοσηλευτική, Αισθητική, Διατροφολογία, Φυσικοθεραπεία, Μαιευτική κ.ά..

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (Μαθηματικά, Οικονομία, Πληροφορική, Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση & Λογοτεχνία)

Ενδεικτικές Σχολές: Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Πληροφορική, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία κ.ά..

Ξεκινώντας την Α’ Λυκείου, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να αρχίσεις σταδιακά να γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Μέσα από τα μαθήματα, τις εμπειρίες και την καθημερινότητά σου στο σχολείο, προσπάθησε να παρατηρείς τι σου τραβά πραγματικά το ενδιαφέρον, σε ποια μαθήματα νιώθεις πιο δημιουργικός και τι σου δίνει κίνητρο να προσπαθείς περισσότερο.

Η Α’ Λυκείου είναι μια περίοδος εξερεύνησης και όχι πίεσης για «τέλειες» αποφάσεις. Όσο περισσότερο κατανοείς τις δυνατότητές σου, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά σου, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσεις στη Β’ Λυκείου να επιλέξεις Ομάδα Προσανατολισμού και να πάρεις πιο συνειδητές αποφάσεις για το μέλλον σου. Μην φοβηθείς να ζητήσεις καθοδήγηση από καθηγητές, συμβούλους σταδιοδρομίας ή ανθρώπους που μπορούν να σου δώσουν πληροφορίες και να σε βοηθήσουν να δεις πιο καθαρά τις επιλογές σου.

Γιατί τελικά, οι πιο σωστές αποφάσεις δεν παίρνονται βιαστικά. Χτίζονται σιγά-σιγά, μέσα από εμπειρίες, σκέψη και καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό σου.