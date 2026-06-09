Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους συνταξιούχους

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Ο Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες περνά στη φάση της υλοποίησης, καθώς αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027.

Το πρόγραμμα αφορά συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕΕ, έχει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει 25.000 επιταγές. Η έναρξή του έχει οριστεί για την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, ενώ η διάρκειά του θα είναι 13 μήνες, έως τις 9 Ιουλίου 2027.

Πού αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες

Οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Περιλαμβάνουν τους δικαιούχους, τους ωφελούμενους και τους αποκλειόμενους της δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα της ΔΥΠΑ, όπου βρίσκονται και όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού που αφορά τους συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ.

Πώς λειτουργεί η επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού

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Η επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο. Η ενεργοποίησή της γίνεται κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα.

Οι πάροχοι ενεργοποιούν τις επιταγές μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά η χρήση της επιταγής για τη διαμονή του δικαιούχου ή του ωφελούμενου στο κατάλυμα που έχει επιλεγεί.

Έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή

Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους. Η επιλογή γίνεται μέσα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Η κράτηση πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο. Για τις διανυκτερεύσεις αυτές προβλέπεται μικρή ιδιωτική συμμετοχή από τους δικαιούχους.

Πού προβλέπονται περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις

Σε συγκεκριμένες περιοχές το πρόγραμμα προβλέπει περισσότερες διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται για τους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, καθώς και για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου. Στις περιοχές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Αυξημένη επιδότηση σε συγκεκριμένες περιόδους

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο. Η ίδια προσαύξηση ισχύει και για την περίοδο των Χριστουγέννων, από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027.

Αυξημένη επιδότηση προβλέπεται και για την περίοδο του Πάσχα, από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027. Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή, καθώς επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων στα ακτοπλοϊκά ανέρχεται σε 25%.

Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στις παροχές του προγράμματος για τις μετακινήσεις των δικαιούχων και των ωφελουμένων.

Η διαδικασία για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις

Για την έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Στη συνέχεια προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων.

Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Για καμία κατηγορία δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, με εξαίρεση την κατηγορία των πολυτέκνων.

Τι ισχύει για τους δικαιούχους του περσινού προγράμματος

Οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τις επιταγές τους εξακολουθούν να έχουν περιθώριο χρήσης. Μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η υπενθύμιση αυτή αφορά όσους έχουν διαθέσιμη επιταγή από το προηγούμενο πρόγραμμα και δεν την έχουν αξιοποιήσει μέχρι σήμερα.