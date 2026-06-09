Πανελλήνιες 2026 – ΕΠΑΛ 9/6: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας
Πίνακας περιεχομένων
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα ΓΕΛ, η σκυτάλη περνά στους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων
Με την αγωνία να κορυφώνεται και το βλέμμα στραμμένο στην τελική ευθεία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεχίστηκαν σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Ενώ οι μαθητές των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν ήδη τον δικό τους εξεταστικό μαραθώνιο, για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η μάχη των μορίων περνά μέσα από τα μαθήματα ειδικότητας, με το πρόγραμμα να εκτείνεται μέχρι τα μέσα Ιουνίου.
Τα μαθήματα της ημέρας και οι κανόνες των εξετάσεων
Σήμερα, οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν τις γνώσεις τους σε τέσσερα εξειδικευμένα αντικείμενα:
Πανελλήνιες 2026: Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες – Πού δυσκολεύτηκαν οι υποψήφιοι και πότε βγαίνουν οι βαθμοί
Υγιεινή
Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
Στοιχεία Μηχανών
Δείτε τα θέματα:
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)
Μηχανογραφικό 2026: Πώς να το συμπληρώσετε – Τα λάθη που μπορούν να κοστίσουν μια σχολή και οι σημαντικές οδηγίες
Σημαντική υπενθύμιση για την προσέλευση
Το κουδούνι για την έναρξη της εξέτασης θα χτυπήσει αυστηρά στις 08:30. Ωστόσο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 08:00, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διαδικασία.
Μέχρι πότε συνεχίζονται οι εξετάσεις
Η αυλαία για τα ΓΕΛ έπεσε χθες, Δευτέρα, όμως για τα ΕΠΑΛ ο δρόμος έχει ακόμα μερικά σημαντικά ορόσημα.
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό τις επόμενες ημέρες, με την τελική μέρα των εξετάσεων να έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr