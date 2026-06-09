Πανελλήνιες 2026 – ΕΠΑΛ 9/6: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας

Μαθητής στη Θεσσαλονίκη κινδύνευσε να χάσει τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές λόγω μποτιλιαρίσματος στην Περιφερειακή, με την ΕΛ.ΑΣ. να παρεμβαίνει ώστε να φτάσει εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. ζητά ο σχολικός αθλητισμός να περάσει από τις διακηρύξεις στην πράξη, με περισσότερη Φυσική Αγωγή, ασφαλείς εγκαταστάσεις, στήριξη των σχολικών αγώνων και ουσιαστική ενίσχυση των εκπαιδευτικών.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 9 Ιουνίου 2026, ζητώντας μόνιμους διορισμούς, νέες οργανικές θέσεις και πλήρη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στη χρηματοδότηση της Ακαδημίας Αθηνών με 500.000 ευρώ μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, για την υλοποίηση έργων συντήρησης, λειτουργικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του κορυφαίου πνευματικού ιδρύματος της χώρας.

Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ φέρνει στη Βουλή το ζήτημα της ελκυστικότητας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και των συνθηκών εργασίας στα σχολεία.

Το παρκάρισμα μπροστά σε γκαράζ επιτρέπεται να απαγορεύεται μόνο όταν ο χώρος χρησιμοποιείται πραγματικά για στάθμευση, ενώ τα γκαράζ που έχουν γίνει αποθήκες δεν δημιουργούν δικαίωμα αποκλειστικής θέσης στον δρόμο.

Τρία γραπτά υποψηφίων στα Γενικά Λύκεια του νομού Ηρακλείου μηδενίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μετά τον εντοπισμό δύο κινητών τηλεφώνων και ενός σκονάκι σε εξεταστικά κέντρα.

Το Μηχανογραφικό Δελτίο περνά στο επίκεντρο μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων για τα ΓΕΛ, με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Γιώργο Χατζητέγα να επισημαίνει τα βασικά λάθη που πρέπει να αποφύγουν οι υποψήφιοι.

Οι Πανελλήνιες 2026 περνούν στη φάση των βαθμολογιών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν θέματα δύο ταχυτήτων, διαφοροποιήσεις ανά μάθημα και αυξημένη σημασία για Μηχανογραφικό, ΕΒΕ και συντελεστές βαρύτητας.

Νέο ψηφιακό σύστημα για τον σχεδόν άμεσο εντοπισμό αυθαιρέτων με δορυφορικές εικόνες, drones και Τεχνητή Νοημοσύνη προαναγγέλλει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα ΓΕΛ, η σκυτάλη περνά στους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων

Αυξήσεις στη σύνταξη έως 153 ευρώ μπορούν να κερδίσουν ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μέσα από ενέργειες όπως η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, η αναζήτηση χαμένων ενσήμων και ο συνυπολογισμός παράλληλης ασφάλισης.

Νέο πρόγραμμα επιδότησης smartphone έως 70 ευρώ ανά συσκευή αναμένεται να στηρίξει πολίτες με δυσκολίες πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες, κυρίως άτομα με αναπηρία άνω του 67%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού ΕΚΠΑ καταγγέλλει την ίδρυση ξενόγλωσσων διατμηματικών προγραμμάτων με δίδακτρα στο Φυσικό και καλεί σε κινητοποιήσεις.

Την έντονη αντίδρασή τους στη διαδικασία επιλογής του πολλαπλού βιβλίου εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Κυκλάδων, κάνοντας λόγο για «προχειρότητα» και «ασφυκτικά χρονικά όρια» που δεν επιτρέπουν ουσιαστική παιδαγωγική αξιολόγηση των νέων σχολικών εγχειριδίων.

Η αστάθεια του καιρού τις επόμενες ημέρες υπενθυμίζει τη μεταβλητότητα της περιόδου, με πιθανές επιπτώσεις κυρίως στη βόρεια Ελλάδα

Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν στα τέλη Ιουνίου, με διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής για μη μισθωτούς, μισθωτούς και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων ΑμεΑ σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, με επιχορήγηση μισθού και εισφορών.

Πανελλήνιες 2026 – ΕΠΑΛ 9/6: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας

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