Ζαχαράκη: Πότε επιτρέπονται οι κάμερες στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι η χρήση καμερών ασφαλείας στα δημόσια σχολεία απαγορεύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και επιτρέπεται μόνο εκτός σχολικού ωραρίου για τη φύλαξη των κτιρίων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ξεκαθαρίζει ότι η καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιες σχολικές μονάδες απαγορεύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Η απάντηση δόθηκε από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, με το υπουργείο να παραπέμπει στις ισχύουσες διατάξεις για τη βιντεοεπιτήρηση σε σχολικούς χώρους.

Τι ισχύει κατά τη λειτουργία των σχολείων

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, η καταγραφή ήχου ή εικόνας με συστήματα βιντεοεπιτήρησης σε χώρους δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων.

Η απαγόρευση αφορά τη λειτουργία καμερών ασφαλείας σε σχολικούς χώρους όταν οι μονάδες βρίσκονται σε κανονική εκπαιδευτική λειτουργία.

Πότε επιτρέπεται η βιντεοεπιτήρηση

Η καταγραφή εικόνας ή ήχου από συστήματα που έχουν εγκατασταθεί από τους Δήμους επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων.

Η λειτουργία τέτοιων συστημάτων επιτρέπεται αποκλειστικά κατά τον χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η ευθύνη ενημέρωσης όσων εισέρχονται στον χώρο

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται οφείλει να ενημερώνει με πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό τρόπο όποιον πρόκειται να εισέλθει σε χώρο όπου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Η ενημέρωση πρέπει να καθιστά σαφές ότι στον χώρο λειτουργεί τέτοιο σύστημα.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται

Εφόσον ζητηθεί, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων.

Πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται το είδος, η εμβέλεια και οι χώροι εγκατάστασης του συστήματος, καθώς και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται και σχετική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η χρήση ή λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Η εγκύκλιος παραπέμπει και στην οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.

Οι ενημερωτικές πινακίδες

Στην ίδια αναφορά επισημαίνεται ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες.

Με αυτόν τον τρόπο, μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.

Το πλαίσιο της απάντησης

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας φέρει ημερομηνία 12 Μαΐου 2026 και αφορά ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Βουλή.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βασικό όριο τη μη λειτουργία των καμερών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.