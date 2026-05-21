Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα σε Φυσική, Ιστορία και Οικονομία

Τα αποτελέσματα των ενδοσχολικών στα Λύκεια θα ανακοινωθούν στις 27 Μαΐου.

Πανελλήνιες 2026: Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν της Πανελλαδικές εξετάσεις και πλέον οι μαθητές κάνουν τις τελευταίες τους επαναλήψεις για την καλύτερη προετοιμασία τους.

Το iPaidia.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Αξία και με στόχο τη βοήθεια των μαθητών, δημοσιεύει προτεινόμενα θέματα.

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα και τις απαντήσεις τους:

5ο Κριτήριο Οικονομίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

5ο Κριτήριο Οικονομίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

6ο Κριτήριο Ιστορίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

6ο Κριτήριο Ιστορίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

6ο Κριτήριο Φυσικής Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

6ο Κριτήριο Φυσικής Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων αρχίζουν στις 29 Μαΐου 2026, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου, ξεκινούν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Η έναρξη γίνεται με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τα ΓΕΛ και των Νέων Ελληνικών για τα ΕΠΑΛ, σηματοδοτώντας την αρχή της εξεταστικής περιόδου.

Το πρόγραμμα εξετάσεων για τους μαθητές των ΓΕΛ

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, η εξεταστική διαδικασία συνεχίζεται στις 3 Ιουνίου με Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού.

Ακολουθούν οι εξετάσεις της 5ης Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ η ολοκλήρωση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων πραγματοποιείται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.



Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων ξεκινούν στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά και συνεχίζουν στις 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας διεξάγονται από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου, ολοκληρώνοντας το βασικό εξεταστικό πρόγραμμα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.

Ειδικά μαθήματα και δοκιμασίες

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, καλύπτοντας όσους υποψηφίους απαιτείται να εξεταστούν σε αυτά.

Παράλληλα, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου, ολοκληρώνοντας τον συνολικό κύκλο των εξετάσεων.