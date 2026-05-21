Προσλήψεις εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Κλείνουν οι αιτήσεις – Πότε λήγει η προθεσμία

Πίνακας περιεχομένων

Οι αιτήσεις για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 μπαίνουν στην τελική ευθεία, με προθεσμία έως τις 27 Μαΐου για την ηλεκτρονική αίτηση και έως τις 29 Μαΐου για ΟΠΣΥΔ και δικαιολογητικά.

ΑΣΕΠ: στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία αιτήσεων για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Χιλιάδες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ και, παράλληλα, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τους μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 έχουν ήδη ανοίξει και ολοκληρώνονται σε λίγες ημέρες.

Η κρίσιμη προθεσμία για την υποβολή αίτησης λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στις 14:00.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, ενώ το εμπρόθεσμο της διαδικασίας κρίνεται από την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Γιατί χρειάζεται προσοχή στην τελευταία εβδομάδα

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιμένουν την τελευταία στιγμή για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις ή τεχνικά προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ελέγξουν άμεσα την αίτησή τους, καθώς και την ορθότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Τι αφορά η προκήρυξη 1ΓΕ/2026

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά θέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και ειδικότητες μουσικής εκπαίδευσης.

Στις ειδικότητες περιλαμβάνονται οι ΠΕ60 Νηπιαγωγοί, οι ΠΕ70 Δάσκαλοι και οι ΠΕ73 Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Θράκης.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει επίσης τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής, με εξειδικεύσεις όπως πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο, κιθάρα, σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά, βυζαντινή μουσική, διεύθυνση ορχήστρας και χορωδίας, παραδοσιακά μουσικά όργανα και μουσική τεχνολογία.

Οι ειδικότητες της 2ΓΕ/2026

Η προκήρυξη 2ΓΕ/2026 καλύπτει ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται ΠΕ01 Θεολόγοι, ΠΕ02 Φιλόλογοι, ΠΕ03 Μαθηματικοί και ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών, δηλαδή Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι και Γεωλόγοι.

Στη διαδικασία περιλαμβάνονται επίσης ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ86 Πληροφορικής.

Οι υπόλοιποι κλάδοι της Δευτεροβάθμιας

Η προκήρυξη αφορά ακόμη ειδικότητες όπως ΠΕ87 Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, ΠΕ88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος, ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΠΕ90 Ναυτικών Μαθημάτων και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής.

Παράλληλα, περιλαμβάνει και πολλές ακόμη εξειδικευμένες ειδικότητες, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ το 2026.

Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι στο ΟΠΣΥΔ

Εκτός από την αίτηση στο ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ.

Στην ίδια διαδικασία περιλαμβάνεται και η μεταφόρτωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η προθεσμία για το ΟΠΣΥΔ και τα δικαιολογητικά λήγει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 14:00.