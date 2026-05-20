Η νέα ιστορική αλλαγή στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η Google παρουσιάζει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στην αναζήτηση και στο Gemini, επιχειρώντας να μετατρέψει την αναζήτηση πληροφοριών σε πιο αυτόνομη και συνομιλιακή διαδικασία.

Google: Σε νέα φάση μπαίνει η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, καθώς η εταιρεία παρουσιάζει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη μηχανή αναζήτησης, το Gemini και άλλες υπηρεσίες της.

Οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην αναζήτηση, αντικαθιστώντας σε αρκετές περιπτώσεις την παραδοσιακή χρήση μηχανών αναζήτησης και browsers.

Η αναζήτηση γίνεται πιο συνομιλιακή

Η Google απομακρύνεται σταδιακά από το κλασικό μοντέλο των αποτελεσμάτων με τα «μπλε links» και προχωρά σε μια νέα μορφή αναζήτησης που βασίζεται περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η νέα έκδοση της αναζήτησης στηρίζεται στο μοντέλο Gemini 3.5 Flash και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα βήματα της εταιρείας προς την AI αναζήτηση.

Η μπάρα αναζήτησης θα μπορεί πλέον να υποστηρίζει μεγαλύτερα ερωτήματα, θυμίζοντας περισσότερο συνομιλία με το Gemini ή το ChatGPT.

Τι μπορούν να κάνουν οι AI agents

Μία από τις βασικές νέες δυνατότητες αφορά τη δημιουργία AI agents μέσα στη μηχανή αναζήτησης.

Οι χρήστες θα μπορούν να ζητούν από την Google να παρακολουθεί και να ερευνά αυτόνομα συγκεκριμένα θέματα, χωρίς να χρειάζεται συνεχής δική τους παρέμβαση.

Google Maps και οδήγηση: Πότε επιτρέπεται και πότε κινδυνεύετε με πρόστιμο

Ως παράδειγμα, η εταιρεία ανέφερε ένα ερώτημα όπου ο χρήστης ζητά να ενημερωθεί όταν αγαπημένοι αθλητές ανακοινώσουν συνεργασίες για αθλητικά παπούτσια ή πάρουν μεταγραφή σε άλλη ομάδα.

Νέα εργαλεία για γραφικά και εφαρμογές

Η Google παρουσίασε επίσης δυνατότητες δημιουργίας εξατομικευμένων γραφικών και μικρών εφαρμογών.

Μεταξύ των παραδειγμάτων που αναφέρονται περιλαμβάνονται fitness trackers, οι οποίοι μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα τοποθεσίας, καιρού και εφαρμογών που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό Google του χρήστη.

Οι νέες λειτουργίες εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης σε περισσότερες καθημερινές ψηφιακές ενέργειες.

Το Spark και οι αυτόνομες εργασίες

Ξεχωριστή θέση στις ανακοινώσεις έχει η νέα λειτουργία Spark, μέσα από την οποία η Google επιχειρεί να διαφοροποιήσει ακόμη περισσότερο το Gemini από τη βασική μηχανή αναζήτησης.

Το Spark θα μπορεί να εκτελεί αυτόνομα επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως παρακολούθηση email και τραπεζικών ενημερώσεων, δημιουργία λιστών εργασιών και αυτόματες περιλήψεις πληροφοριών.

Η λειτουργία αυτή δείχνει την κατεύθυνση προς έναν AI βοηθό που δεν περιορίζεται στην απάντηση ερωτήσεων, αλλά μπορεί να εργάζεται στο παρασκήνιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σύνδεση με υπηρεσίες της Google

Το Spark θα μπορεί να συνδυάζει δεδομένα από υπηρεσίες όπως το Google Docs, το Gmail και το Slides.

Στο μέλλον, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θα υποστηρίζει και εφαρμογές τρίτων, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το πεδίο χρήσης του.

Η Google ανακοίνωσε επίσης ότι το Spark θα είναι διαθέσιμο και σε υπολογιστές Mac, αποκτώντας πρόσβαση σε τοπικά αρχεία.

Το Android Halo και ο ανταγωνισμός στην AI

Μέσω της νέας λειτουργίας Android Halo, οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν τη δράση του AI agent από το κινητό τους, ακόμη και όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός.

Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται απάντηση σε νέες AI πλατφόρμες που έχουν προκαλέσει αίσθηση στη Silicon Valley, κυρίως λόγω της δυνατότητας αυτόνομης εκτέλεσης εντολών χωρίς συνεχή παρέμβαση του χρήστη.

Με τις νέες λειτουργίες, η Google έρχεται πιο κοντά στον ανταγωνισμό με εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει γρήγορα τον τρόπο αναζήτησης και διαχείρισης πληροφοριών.