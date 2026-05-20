Στο πόδι οι αρχές για τη μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια: Πλήθος σεναρίων, αλλά χωρίς απαντήσεις για την προέλευση

Η έντονη οσμή που εξαπλώθηκε στα νότια προάστια της Αττικής προκάλεσε κινητοποίηση αρχών και τεχνικών φορέων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί η πηγή της.

Νότια προάστια: έντονη και ασυνήθιστη οσμή που κάλυψε για πολλές ώρες μεγάλο τμήμα της Αττικής προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση κρατικών υπηρεσιών, τεχνικών φορέων και μηχανισμών πολιτικής προστασίας.

Παρά τις πολύωρες έρευνες σε κρίσιμες υποδομές, δίκτυα, εγκαταστάσεις και θαλάσσιες ζώνες, η προέλευση του φαινομένου παρέμενε μέχρι αργά το βράδυ αδιευκρίνιστη, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το τι προκάλεσε την έντονη οσμή.

Συνεχείς αναφορές από κατοίκους

Οι αναφορές πολιτών ήταν συνεχείς από παραθαλάσσιες περιοχές έως πυκνοκατοικημένες συνοικίες του λεκανοπεδίου.

Δεκάδες κλήσεις έγιναν σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε εταιρείες διαχείρισης κρίσιμων υποδομών, με τις αρχές να τίθενται σε επιχειρησιακό συναγερμό.

Οι πρώτοι έλεγχοι σε δίκτυα αερίου

Το αρχικό βάρος των ερευνών δόθηκε στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς η φύση της οσμής δημιούργησε φόβους για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου ή παραγώγων καυσίμων.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ, με την εταιρεία να διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια που συνέδεαν την οσμή με τις εγκαταστάσεις της στη Ρεβυθούσα.

Όπως επισημάνθηκε, από τους ελέγχους δεν προέκυψε ένδειξη περιστατικού στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Η κινητοποίηση της ENAON EDA

Η ENAON EDA, ως διαχειρίστρια του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, κινητοποίησε τεχνικά συνεργεία για επιτόπιους και προληπτικούς ελέγχους.

Οι έλεγχοι έγιναν σε περιοχές όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες αναφορές από πολίτες.

Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ειδικά οχήματα ανίχνευσης διαρροών υψηλής ευαισθησίας, χωρίς να εντοπιστεί ένδειξη βλάβης ή τεχνικού προβλήματος.

Σενάρια για υδρογονάνθρακες και καύσιμα

Οι πρώτες τεχνικές εκτιμήσεις έδειχναν περισσότερο προς το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με υδρογονάνθρακες, υγραέριο ή κάποια πετρελαϊκή ένωση.

Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με καύσιμα και αποθηκευτικές υποδομές.

Στο μικροσκόπιο μπήκαν και τα διυλιστήρια, τα οποία επίσης διέψευσαν οποιαδήποτε εμπλοκή, καθώς δεν προέκυψε ένδειξη διαρροής ή άλλου τεχνικού περιστατικού στο Θριάσιο πεδίο.

Έρευνα και σε λιμάνι, πλοία και Σαρωνικό

Η γεωγραφική εξάπλωση του φαινομένου και η έντονη παρουσία της οσμής σε παράκτιες ζώνες οδήγησαν τις αρχές να εξετάσουν ακόμη και σενάρια θαλάσσιας ρύπανσης.

Ελέγχθηκε το ενδεχόμενο εμπλοκής διερχόμενων πλοίων μεταφοράς αερίων ή άλλων φορτίων που κινούνται στον θαλάσσιο άξονα του Σαρωνικού.

Ωστόσο, από τις λιμενικές αρχές δεν προέκυψε αναφορά περιστατικού που να συνδέεται με την έντονη οσμή.

Στο κάδρο και η Ψυττάλεια

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, με ιδιαίτερο βάρος στο Κέντρο Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων της Ψυττάλειας.

Ορισμένες εκτιμήσεις συνέδεαν την οσμή με πιθανές εκπομπές ή λειτουργικά ζητήματα από τη μονάδα.

Πηγές της ΕΥΔΑΠ, που έχει την ευθύνη λειτουργίας των σχετικών υποδομών, απέκλεισαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση του περιστατικού με τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας.

Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση

Παρά τη μαζική κινητοποίηση, οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μια δύσκολη διαδικασία, καθώς διαδοχικά αποκλείονταν πιθανά σενάρια χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη εξήγηση.

Καθώς οι αναφορές πολιτών άρχισαν να περιορίζονται από το απόγευμα, τα συνεργεία παρέμειναν σε επιφυλακή.

Η διερεύνηση πέρασε και σε επιστημονικό επίπεδο, με ειδικούς να εξετάζουν τη χημική σύσταση της οσμής, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πτητικές οργανικές ενώσεις, κατάλοιπα υδρογονανθράκων ή άλλη ατμοσφαιρική επιβάρυνση.

Οι υποδομές που ελέγχθηκαν

Μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Οι αρχές έθεσαν στο μικροσκόπιο κρίσιμες υποδομές και φορείς, μεταξύ των οποίων ο ΔΕΣΦΑ, η ENAON EDA, τα διυλιστήρια, η Ψυττάλεια, η ΕΥΔΑΠ και οι θαλάσσιες μεταφορές στον Σαρωνικό.

Παρά τους ελέγχους, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής που αναστάτωσε τα νότια προάστια.