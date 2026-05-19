«Δύο ταχύτητες» στην αναγνώριση πλασματικών ετών εκπαιδευτικών

Πίνακας περιεχομένων

Η ΟΛΜΕ καλείται να αναδείξει σε κεντρικό επίπεδο το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης εκπαιδευτικών στην αναγνώριση πλασματικών ετών, όπως περιγράφεται σε επιστολή εκπαιδευτικού προς συλλόγους και ομοσπονδίες.

Στο κείμενο που κοινοποιεί ο εκπαιδευτικός Φροξυλιάς Βάιος επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικοί με ίδια πραγματικά χρόνια υπηρεσίας και ίδια ασφαλιστική διαδρομή βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με διαφορετικό κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών, ανάλογα με το αν είχαν υποβάλει αίτηση το 2016. Παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας, με αίτημα ενιαία και δίκαιη αντιμετώπιση για όλους.

Ζήτημα άνισης μεταχείρισης στην αναγνώριση πλασματικών ετών και συναφή ζητήματα ασφαλιστικού χρόνου

Ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγνώριση πλασματικών ετών. Το 2016 δόθηκε η δυνατότητα υποβολής αίτησης για αναγνώριση πλασματικών ετών στο πλαίσιο του τότε ισχύοντος ασφαλιστικού καθεστώτος. Ένα μέρος των εκπαιδευτικών υπέβαλε την αίτηση, ενώ ένα άλλο μέρος δεν το έπραξε, είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης είτε επειδή δεν έγινε αντιληπτή η καθοριστική σημασία της συγκεκριμένης διαδικασίας για το μελλοντικό κόστος εξαγοράς.

Σήμερα έχει διαμορφωθεί μια σαφής διαφοροποίηση μεταξύ εκπαιδευτικών με ίδια πραγματικά χρόνια υπηρεσίας και ίδια επαγγελματική διαδρομή. Συγκεκριμένα, όσοι είχαν υποβάλει αίτηση τότε έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών με σημαντικά χαμηλότερο κόστος, ενώ όσοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση καλούνται να καταβάλουν πολλαπλάσια ποσά για την ίδια ακριβώς αναγνώριση.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα de facto σύστημα δύο ταχυτήτων, στο οποίο η οικονομική επιβάρυνση δεν συνδέεται με την εργασία, την προσφορά ή τα ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά με μια διοικητική ενέργεια ή παράλειψη που έγινε πριν από αρκετά χρόνια.

Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ζητήματα ισονομίας και δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων, καθώς εκπαιδευτικοί με απολύτως ίδια υπηρεσιακή και ασφαλιστική πορεία καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν διαφορετικούς όρους για τον ίδιο ασφαλιστικό χρόνο.

Η βασική θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ των συναδέλφων που υπέβαλαν την αίτηση και εκείνων που δεν την υπέβαλαν, και ότι η αναγνώριση πρέπει να γίνεται με τις ίδιες εισφορές με εκείνους που είχαν κάνει την αίτηση. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, προτείνεται ως ελάχιστη μεταβατική λύση να αναγνωριστεί ευνοϊκότερο καθεστώς για έναν περιορισμένο αριθμό ετών (ενδεικτικά τριών ή τεσσάρων ετών) με τις ίδιες εισφορές, ώστε να αμβλυνθούν οι υπάρχουσες ανισότητες.

Επιπλέον, υπάρχει και το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας, η οποία δεν αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο ως χρόνος υπηρεσίας σε όλες τις περιπτώσεις. Πρόκειται για υποχρεωτικό χρόνο απουσίας από την εργασία, ο οποίος θα πρέπει να υπολογίζεται με ενιαίο και δίκαιο τρόπο για όλους.

Τονίζεται ότι η επίλυση των παραπάνω ζητημάτων είναι εφικτή μέσω ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, με τη θέσπιση νομοθετικών ή μεταβατικών ρυθμίσεων που θα αποκαθιστούν την ισότιμη μεταχείριση όλων των ασφαλισμένων.

Καλούνται οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες να σταθούν δίπλα στους συναδέλφους, όπως το κάνουν χρόνια τώρα, και να αναδείξουν τα παραπάνω ζητήματα σε κεντρικό επίπεδο, συμβάλλοντας στη διεκδίκηση μιας δίκαιης και ενιαίας λύσης για όλους.

Συντάξεις: Πώς τα πλασματικά έτη μειώνουν τα όρια ηλικίας έως 7 χρόνια

Δημόσιο – Συντάξεις: Τι πρέπει να ξέρουν οι νέεοι συνταξιούχοι Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη