Αναπληρωτές: Στη Βουλή το καθεστώς ανασφάλειας και οι δυσκολίες στέγασης

Στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης της ΝΙΚΗΣ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την εργασιακή ανασφάλεια, τη στέγαση και την ανάγκη μόνιμου σχεδιασμού στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης της ΝΙΚΗΣ, με αφορμή τα προβλήματα εργασιακής ανασφάλειας, στέγασης και διαβίωσης που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα.

Με ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, οι βουλευτές Αντρέας Βορύλλας, Γεώργιος Ρούντας και Σπυρίδων Τσιρώνης θέτουν το ζήτημα της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων με προσωπικό που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως προσωρινό.

Το βάρος της αβεβαιότητας στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών

Στην κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οι βουλευτές της ΝΙΚΗΣ περιγράφουν ένα περιβάλλον συνεχούς ανασφάλειας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να εργαστούν χωρίς σταθερό επαγγελματικό ορίζοντα.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρονται οι συνεχείς μετακινήσεις, οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις και οι σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, που επιβαρύνουν την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.

Στέγαση και οικονομική πίεση πριν από τη σχολική χρονιά

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στεγαστικό πρόβλημα, κυρίως σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου η αναζήτηση κατοικίας γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην ερώτηση, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι χαμηλές αποδοχές και η πολύμηνη ανεργία κατά τους θερινούς μήνες δημιουργούν ακόμη πιο πιεστικές συνθήκες για χιλιάδες εκπαιδευτικούς.

Προβλήματα κάλυψης και συνθήκες διαβίωσης

Οι βουλευτές αναφέρονται και στα ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία, μαζί με την οικονομική πίεση και τη στεγαστική δυσκολία, διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους αναπληρωτές. Η εικόνα που μεταφέρεται είναι αυτή ενός εκπαιδευτικού δυναμικού που στηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπο με ασταθείς όρους εργασίας και διαβίωσης.

Οι βουλευτές της ΝΙΚΗΣ κάνουν λόγο για «καθεστώς ομηρίας και συνεχούς ανασφάλειας», ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστική συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/70/ΕΚ.

Παράλληλα, θέτουν το ζήτημα των ίσων εργασιακών δικαιωμάτων και ζητούν μόνιμο σχεδιασμό για την κάλυψη των πάγιων αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς.

