Τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία: Οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας

Πίνακας περιεχομένων

Σύμφωνα με την υπουργόΠαιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη παρούσα στα σχολεία, με στόχο να δώσει στα παιδιά σύγχρονη γνώση, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση.

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ήδη μέσα στα ελληνικά σχολεία και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, όπως τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το σχολείο καλείται να δώσει στα παιδιά όχι μόνο σύγχρονη γνώση, αλλά και δεξιότητες ζωής, ψυχική ανθεκτικότητα και αυτοπεποίθηση, ώστε να μπορούν να σταθούν με ασφάλεια σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται οι διαδραστικοί πίνακες, τα σετ ρομποτικής, τα Κέντρα Καινοτομίας, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ασφαλής χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, με την κ. Ζαχαράκη να ξεκαθαρίζει ότι η τεχνολογία πρέπει να στηρίζει τον εκπαιδευτικό και όχι να τον υποκαθιστά.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση οφείλει να δώσει στα παιδιά όχι μόνο γνώσεις, αλλά και τα εφόδια για να σταθούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση σε έναν κόσμο που αλλάζει.

«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για όλους μας στην εκπαίδευση. Από εδώ όμως αναλαμβάνουμε μια ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη: να δυναμώσουμε τα παιδιά μας μέσα στο σχολείο. Για εμάς δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο. Υπάρχει ένα κοινό ζητούμενο: κάθε παιδί να αποκτά γνώσεις, ψυχική ανθεκτικότητα και δεξιότητες ζωής», σημείωσε η Υπουργός.

Όπως τόνισε, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη παρούσα στα ελληνικά σχολεία, στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης που ξεκίνησε το 2019.

«Αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει το σχολείο. Να το φέρει πιο κοντά στο σήμερα και πιο φιλικό στο ψηφιακό περιβάλλον. Και αυτό ήδη γίνεται πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην αναγνώριση που έλαβε πρόσφατα η Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ, μαζί με την Εσθονία, για την ταχύτητα προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται, σημείωσε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα τοποθετηθούν ακόμη 7.000 διαδραστικοί πίνακες σε σχολικές αίθουσες από την Ε’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Παράλληλα, από το 2020 έχουν διατεθεί 117.000 σετ ρομποτικής σε 11.000 σχολεία σε όλη τη χώρα, ενώ δημιουργούνται 13 Κέντρα Καινοτομίας — με πρώτο αυτό της Υπάτης — με έμφαση ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία 61 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία εξοπλίζονται με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως drones και εκτυπωτές τελευταίας τεχνολογίας, ώστε — όπως είπε — «τα παιδιά να συνδέουν το περιβάλλον, την αειφορία και την τεχνολογία με βιωματικό τρόπο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα που υλοποιείται σε 20 Λύκεια με τη συνεργασία της OpenAI, του Ιδρύματος Ωνάση και της The Tipping Point, μέσα από το οποίο οι μαθητές εξοικειώνονται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με ασφάλεια και παιδαγωγική καθοδήγηση.

«Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνει την εκπαίδευσή μας πιο κοντά στο αύριο. Θέλουμε τα παιδιά να μπορούν να συνομιλούν με το μέλλον, ακόμη κι όταν οι υποδομές γύρω τους δεν είναι ακόμη αυτές που θα θέλαμε», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Ένα σχολείο του 1980 δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες ενός παιδιού που θα αποφοιτήσει το 2040. Και αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της συνολικής μας προσπάθειας για την Παιδεία».

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον εκπαιδευτικό και συνοδεύεται από εκτεταμένη επιμόρφωση των δασκάλων και καθηγητών.

«Έχουμε ήδη επιμορφώσει 64.000 εκπαιδευτικούς στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 155.000, με τη συνεργασία μεγάλων εταιρειών όπως η Microsoft, η Google και η OpenAI», δήλωσε.

Αναφερόμενη στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι, σε συνεργασία με τη Microsoft, θα ενσωματωθεί ψηφιακός βοηθός για την εξατομικευμένη προετοιμασία των μαθητών στα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών της Γ’ Λυκείου, ενώ από τον Σεπτέμβριο τα live μαθήματα θα επεκταθούν και στην Α’ και Β’ Λυκείου.

Κλείνοντας, η Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζουν σαφές πλαίσιο για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, με έμφαση στην ανθρώπινη εποπτεία, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως τα deepfakes.

«Η τεχνολογία πρέπει να ενισχύει τον άνθρωπο και τον εκπαιδευτικό — όχι να τον υποκαθιστά», υπογράμμισε.

