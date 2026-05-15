Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Αιτήσεις από 18 Μαΐου για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία προβλέπει η νέα προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη διαδικασία να αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι επιλεγέντες θα τοποθετηθούν με τετραετή θητεία σε κενές θέσεις των οκτώ Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των κωδικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Η προθεσμία ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026, στις 12:00, και λήγει στις 24 Μαΐου 2026, στις 23:59, με την προκήρυξη να ορίζει ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική.

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία αφορά την επιλογή εκπαιδευτικών για κενές θέσεις στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, με θητεία τεσσάρων ετών. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, με σειρά προτίμησης, έως τρία Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Πότε και πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πιστοποίηση για την είσοδο στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να κάνουν οριστική υποβολή της αίτησης. Μετά την οριστική υποβολή αποδίδεται μοναδικός κωδικός υποψηφίου, ο οποίος αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Ποιοι αποκλείονται από τη διαδικασία

Η προκήρυξη προβλέπει συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών που δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ή να τοποθετηθούν με θητεία σε Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν αξιολογηθεί αρνητικά κατά τη θητεία τους σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Δεν μπορούν επίσης να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των οποίων η θητεία έχει λήξει αυτοδίκαια το τρέχον σχολικό έτος λόγω μετάθεσης ή απόσπασης, καθώς και όσοι υπηρετούν ήδη με θητεία σε Π.Ε.Σ. το σχολικό έτος 2025-2026, εφόσον η θητεία τους συνεχίζεται πέραν της 31ης Αυγούστου 2026.

Αποκλείονται ακόμη εκπαιδευτικοί για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πράξη μονιμοποίησης έως τη λήξη της προθεσμίας, όσοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, όσοι έχουν τελεσίδικες καταδίκες ή σοβαρές πειθαρχικές ποινές, καθώς και όσοι υποβάλλουν μη νόμιμα πιστοποιητικά ή αναληθείς δηλώσεις.

Τα δικαιολογητικά και τα σημεία προσοχής

Η αίτηση συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Τα έγγραφα πρέπει να αναρτηθούν στις θέσεις που υποδεικνύει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς η προκήρυξη επισημαίνει ότι δικαιολογητικό που δεν υποβάλλεται στη σωστή θέση δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν μοριοδοτείται.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών και επιμόρφωσης, αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, στοιχεία συγγραφικού έργου, βεβαιώσεις διδακτικής ή διοικητικής εμπειρίας και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Τα αρχεία που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, ενώ για κάθε αρχείο προβλέπεται μέγιστο αποδεκτό μέγεθος 2MB. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων

Η επιλογή των εκπαιδευτικών γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, το επιστημονικό και συγγραφικό έργο, το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται επίσης η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο. Η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, καθώς και η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, αξιολογούνται μέσω προφορικής δομημένης συνέντευξης.

Τι ισχύει για Βυζαντινή Μουσική και Εικονογραφία

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βυζαντινής Μουσικής, υποψήφιοι μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 και, ελλείψει αυτών, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς.

Για τη θέση που αφορά το μάθημα της Εικονογραφίας, η προκήρυξη παραπέμπει σε ειδική σειρά κατάταξης εκπαιδευτικών και πρόσθετων προσόντων. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συνδυασμοί ειδικοτήτων ΠΕ01 και ΠΕ08, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι στο αντικείμενο της Εικονογραφίας, τίτλοι αγιογραφίας και αποδεδειγμένη σχετική διδακτική ή καλλιτεχνική εμπειρία.

Πώς θα γίνει η επιλογή και η συνέντευξη

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το αρμόδιο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της οργανικής θέσης του υποψηφίου ελέγχει τα δικαιολογητικά και καταρτίζει πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων. Προβλέπεται δυνατότητα ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα.

Στη συνέχεια καταρτίζονται προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες και ακολουθεί νέα δυνατότητα ενστάσεων. Μετά την αναπροσαρμογή των πινάκων, το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη, η οποία μαγνητοφωνείται.

Η συνέντευξη περιλαμβάνει εισήγηση μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε., αυτοπαρουσίαση του υποψηφίου και ερωτήσεις από τα μέλη του Συμβουλίου. Ο συνολικός χρόνος της συνέντευξης είναι έως 20 λεπτά, ενώ υποψήφιοι που δεν προσέρχονται αποκλείονται από την επιλογή.

Η τελική κατάταξη και η τετραετής θητεία

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα. Η κατάταξη γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν τοποθετούνται στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και τις προτιμήσεις τους. Η θητεία είναι τετραετής, ενώ οι εκπαιδευτικοί διατηρούν την οργανική τους θέση.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, τοποθετούνται οριστικά για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

Τα σχολεία και η ειδική πρόβλεψη για την Αθωνιάδα

Η προκήρυξη αφορά οκτώ Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σχολεία σε Αττική, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία. Λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους, η τοποθέτηση εκπαιδευτικού στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδας είναι δυνατή μόνο σε άρρενες.

