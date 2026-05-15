Ποιοί θα πάρουν επίδομα παιδιού έως 1.050 ευρώ

Το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. Η ενίσχυση θα δοθεί στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση ή πρόσθετη ενέργεια από τους γονείς.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο σύστημα πληρωμών του επιδόματος παιδιού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μέτρο αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουνίου 2026. Τα ποσά θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η διαδικασία πληρωμής θα ακολουθήσει τον μηχανισμό που έχει ήδη καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέα αίτηση, καθώς η καταβολή θα γίνει αυτόματα.

Ποιοι δικαιούνται το έκτακτο επίδομα

Το έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Η ενίσχυση συνδέεται με τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο σύστημα, ώστε να εντοπιστούν αυτόματα οι οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μέτρο καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Ο αριθμός των νοικοκυριών που αναμένεται να ενισχυθούν προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι οικογένειες

Το ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Η βάση υπολογισμού είναι τα 150 ευρώ ανά παιδί.

Έτσι, οικογένεια με 1 παιδί θα λάβει 150 ευρώ, ενώ οικογένεια με 2 παιδιά θα λάβει 300 ευρώ. Για οικογένεια με 3 παιδιά το ποσό διαμορφώνεται στα 450 ευρώ, ενώ για οικογένεια με 7 παιδιά φτάνει τα 1.050 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια για έγγαμες οικογένειες

Για τις έγγαμες οικογένειες, τα εισοδηματικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για οικογένεια με 1 παιδί, το όριο είναι έως 40.000 ευρώ.

Για οικογένεια με 2 παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται έως τις 45.000 ευρώ, ενώ για 3 παιδιά φτάνει έως τις 50.000 ευρώ. Για οικογένεια με 7 παιδιά, το όριο διαμορφώνεται έως τις 65.000 ευρώ.

Τι ισχύει για μη έγγαμες και μονογονεϊκές οικογένειες

Για τις μη έγγαμες οικογένειες, τα εισοδηματικά όρια είναι κατά 1.000 ευρώ χαμηλότερα. Η διαφοροποίηση αυτή εφαρμόζεται σε σχέση με τα αντίστοιχα όρια των έγγαμων οικογενειών.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ποσά της ενίσχυσης παραμένουν ίδια. Ωστόσο, εφαρμόζονται ελαφρώς χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια.

Χωρίς νέα αίτηση η καταβολή

Η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος θα πραγματοποιηθεί χωρίς νέα αίτηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο σύστημα πληρωμών του επιδόματος παιδιού.

Το μέτρο εντάσσεται στο πακέτο οικονομικής στήριξης των νοικοκυριών. Στόχος είναι η ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά απέναντι στις αυξημένες πιέσεις από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.