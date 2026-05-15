Πανελλήνιες 2026: ΕΠΙΔΟΜΑ σε μαθητές – Οι προϋποθέσεις και οι εξαιρέσεις
Πίνακας περιεχομένων
Το επίδομα των 350 ευρώ δικαιούνται μαθητές από Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), οι οποίοι για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους.
Πανελλήνιες 2026: Απαραίτητη προυπόθεση για να λάβουν το επίδομα είναι να εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από εκείνο όπου υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής, φαινόμενο που παρατηρείται, κυρίως, σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.
Το επίδομα των 350 ευρώ στοχεύει να καλύψει έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης των μαθητών.
Περιπτώσεις μετακίνησης που καλύπτονται
Η αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως:
• Μετακίνηση από νησί σε άλλο νησί ή προς την ηπειρωτική χώρα.
• Μετακίνηση εντός ηπειρωτικής χώρας με απόσταση άνω των 120 χιλιομέτρων.
• Μετακίνηση υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα.
Εξαιρέσεις
Από τη χορήγηση της αποζημίωσης εξαιρούνται:
Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν τελικά στις εξετάσεις
Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση μέσω του σχολείου τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης γίνεται από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
