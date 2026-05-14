Το δημογραφικό αδειάζει τα σχολεία: Μείωση 40% στις εγγραφές στην Α’ Δημοτικού

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτυπώνεται πλέον μέσα στις σχολικές αίθουσες, καθώς οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού μειώνονται από περίπου 115.000 το 2010-11 σε περίπου 70.000 το 2026-27.

Το δημογραφικό πρόβλημα περνά πλέον με έντονο τρόπο μέσα από τα σχολεία, καθώς τα στοιχεία για τις εγγραφές στην Α’ Δημοτικού δείχνουν μια μεγάλη και σταθερή μείωση του αριθμού των παιδιών που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό. Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι ανησυχητική, όχι μόνο για την εκπαίδευση, αλλά και για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, δάσκαλος στο 5ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής και μέλος Γραμματείας του Πανελλαδικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΣΥ., οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού μειώνονται από περίπου 115.000 μαθητές το σχολικό έτος 2010-11 σε περίπου 70.000 το 2026-27. Πρόκειται για απώλεια που υπολογίζεται από 44.000 έως 50.000 παιδιά μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, δηλαδή για μείωση που αγγίζει περίπου το 40%.

Οι αριθμοί δείχνουν τη μεγάλη αλλαγή

Η πτώση στις εγγραφές δεν εμφανίζεται ως ένα στιγμιαίο φαινόμενο. Τα στοιχεία δείχνουν μια πορεία σταδιακής υποχώρησης, με τις εγγραφές να κινούνται από τις 115.000 το 2010-11 στις 113.000 το 2011-12, στις 111.000 το 2012-13 και στις 109.000 το 2013-14. Η μείωση συνεχίζεται τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα το σχολικό έτος 2019-20 οι εγγραφές να έχουν υποχωρήσει στις 95.700.

Ακόμη πιο έντονη γίνεται η εικόνα στη συνέχεια, καθώς οι εγγραφές φτάνουν τις 90.000 το 2020-21, τις 86.000 το 2021-22, τις 82.000 το 2022-23 και τις 78.000 το 2023-24. Για το 2024-25 καταγράφονται 73.000 εγγραφές, για το 2025-26 71.181 και για το 2026-27 περίπου 70.000. Η καμπύλη αυτή δείχνει ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί μια αφηρημένη συζήτηση, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων.

Λιγότερα παιδιά σημαίνουν λιγότερα τμήματα και σχολεία

Πίσω από τους αριθμούς δεν υπάρχει μόνο μια στατιστική μεταβολή. Υπάρχουν σχολικές μονάδες που κινδυνεύουν να συρρικνωθούν, τμήματα που ενδέχεται να μειωθούν και περιοχές όπου το σχολείο μπορεί να αποδυναμωθεί ως βασικός πυρήνας της κοινωνικής ζωής. Η μείωση των μαθητών στην Α’ Δημοτικού μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτές συνέπειες σε ολόκληρη τη δημόσια εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου οι τοπικές κοινωνίες έχουν ήδη δεχθεί πιέσεις από τη μετανάστευση, την οικονομική ανασφάλεια και την πληθυσμιακή γήρανση, το σχολείο δεν είναι απλώς ένας εκπαιδευτικός χώρος. Είναι σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Όταν ένα σχολείο χάνει μαθητές, δεν επηρεάζεται μόνο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά και η προοπτική μιας περιοχής να κρατήσει νέες οικογένειες στον τόπο τους.

Το δημογραφικό συνδέεται με την οικονομική ανασφάλεια

Το δημογραφικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα φυσικό φαινόμενο χωρίς αιτίες. Συνδέεται με την οικονομική ανασφάλεια των νέων ανθρώπων, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τις ελαστικές μορφές εργασίας και τη μετανάστευση χιλιάδων νέων οικογενειών στο εξωτερικό.

Η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης της οικογένειας και της μητρότητας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όταν οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν σταθερή εργασία, να εξασφαλίσουν κατοικία και να σχεδιάσουν με ασφάλεια το μέλλον τους, η απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας γίνεται ολοένα πιο δύσκολη. Το αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων εμφανίζεται πλέον καθαρά και στις εγγραφές των παιδιών στο σχολείο.

Ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η μείωση ως άλλοθι

Η εκπαίδευση βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης. Κάθε χρόνο λιγότερα παιδιά περνούν το κατώφλι των σχολείων και κάθε χρόνο αυξάνεται ο προβληματισμός για το πώς θα αντιδράσει η Πολιτεία. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να μη μετατραπεί η μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε αφορμή για περικοπές, συγχωνεύσεις και υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι η συρρίκνωση. Αντίθετα, ζητούν ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, στήριξη των σχολείων της περιφέρειας και καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η μείωση των εγγραφών, όπως τονίζεται, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για πιο ανθρώπινες και παιδαγωγικά αποτελεσματικές τάξεις, όχι για αποδυνάμωση του δημόσιου σχολείου.

Τα αιτήματα για τη δημόσια εκπαίδευση

Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλεται η ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης, με μέτρα που να απαντούν τόσο στις άμεσες ανάγκες των σχολείων όσο και στις βαθύτερες αιτίες του δημογραφικού προβλήματος. Η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, η ενίσχυση των σχολικών μονάδων παντού και η στήριξη της νέας οικογένειας αποτελούν κεντρικά σημεία της παρέμβασης.

Παράλληλα, ζητούνται μόνιμοι διορισμοί και σταθερή εργασία για όλους τους εκπαιδευτικούς, ώστε το σχολείο να μπορεί να λειτουργεί με συνέχεια, επάρκεια και ασφάλεια. Το μήνυμα που συνοδεύει την παρέμβαση είναι σαφές: το σχολείο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόστος σε έναν προϋπολογισμό, αλλά ως επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας.

Το μέλλον περνά μέσα από τις σχολικές αίθουσες

Το δημογραφικό έχει ήδη μπει στα σχολεία και αποτυπώνεται με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Η μείωση των εγγραφών στην Α’ Δημοτικού δείχνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις επόμενες δεκαετίες, αλλά την καθημερινή λειτουργία της εκπαίδευσης σήμερα.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η Πολιτεία θα αντιμετωπίσει την κατάσταση με σοβαρότητα και σχέδιο. Η δημόσια εκπαίδευση, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες χρειάζονται πολιτικές που δεν θα περιορίζονται στη διαχείριση της συρρίκνωσης, αλλά θα στηρίζουν ουσιαστικά το σχολείο, τη νέα οικογένεια και την προοπτική της χώρας.

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, δάσκαλος 5ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής, Μέλος Γραμματείας Πανελλαδικού Συμβουλίου ΔΗ.ΣΥ.

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τα στοιχεία για τις εγγραφές στην Α’ Δημοτικού αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.Μέσα σε μόλις δεκαπέντε χρόνια, οι εγγραφές μαθητών στην πρώτη τάξη του Δημοτικού μειώθηκαν δραματικά, από περίπου 115.000 παιδιά το 2010 σε περίπου 70.000 σήμερα.

Πίσω από τους αριθμούς δεν κρύβεται απλώς μια στατιστική μεταβολή.Κρύβονται σχολεία που κινδυνεύουν να συρρικνωθούν ή να συγχωνευθούν, λιγότερα τμήματα, αποδυνάμωση της δημόσιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί που καλούνται να εργαστούν σε ολοένα πιο δύσκολες συνθήκες και ολόκληρες τοπικές κοινωνίες που βλέπουν το μέλλον τους να αδειάζει.

Το δημογραφικό δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο χωρίς αιτίες. Συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια των νέων ανθρώπων, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τις ελαστικές μορφές εργασίας, τη μετανάστευση χιλιάδων νέων οικογενειών στο εξωτερικό και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης της οικογένειας και της μητρότητας.

Η εκπαίδευση βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης. Κάθε χρόνο λιγότερα παιδιά περνούν το κατώφλι των σχολείων. Κάθε χρόνο μεγαλώνει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί αυτή η μείωση ως άλλοθι για περικοπές, συγχωνεύσεις και περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να διεκδικήσουμε:

Ουσιαστική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα

Ενίσχυση των σχολικών μονάδων της περιφέρειας

Πολιτικές στήριξης της νέας οικογένειας

Μόνιμους διορισμούς και σταθερή εργασία για όλους τους εκπαιδευτικού

Το σχολείο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αριθμός σε έναν προϋπολογισμό.Το μέλλον της κοινωνίας μας περνά μέσα από τις σχολικές αίθουσες.Το δημογραφικό ήδη «πάει σχολείο».

Το ερώτημα είναι αν η Πολιτεία θα αποφασίσει επιτέλους να το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και σχέδιο.

