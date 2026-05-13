Εκπαιδευτικοί για εξετάσεις PISA: Αντιστεκόμαστε συλλογικά στην κατηγοριοποίηση των σχολείων μας, τα αντιεκπαιδευτικά τους σχέδια θα μείνουν στα χαρτιά

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας εκφράζει την αντίθεσή της στη διεξαγωγή της λεγόμενης «ελληνικής PISA», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου 2026 και αφορά μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου σε 600 σχολεία σε όλη τη χώρα.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ κάνει λόγο για διαδικασία που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με την κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ αναφέρει ότι στην Κέρκυρα έχουν επιλεγεί το 5ο Γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών και το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Αργυράδων.

Η Ένωση καταγγέλλει ότι οι εξετάσεις αυτές δεν στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αλλά αξιοποιούνται ως εργαλείο προώθησης αντιεκπαιδευτικών σχεδιασμών, σε συνδυασμό με το πλαίσιο της αξιολόγησης. Παράλληλα, αναδεικνύει τα προβλήματα σχολικής στέγης, τις ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, την ανάγκη στήριξης των μαθητών και τη χρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας, καλώντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σε στάση εργασίας και αποχή από τις εξετάσεις.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 20 Μαΐου 2026 πραγματοποιείται για τέταρτη φορά πιλοτικά στην Ελλάδα, ο «ελληνικός διαγωνισμός PISA», στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών με τη συμμετοχή μαθητ(ρι)ων της Στ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου σε 600 σχολεία σε όλη τη χώρα (δημοτικά και γυμνάσια), μεταξύ των οποίων και τα Γυμνάσια στην Κέρκυρα, 5ο, Αμφιπαγιτών και Αργυράδων

Συνεχίζει το Υπουργείο στον ίδιο δρόμο με την «προσδοκία» ότι η διαδικασία αυτή θα γενικευτεί, με σκοπό να «πιάσει» όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Και με απώτερο σκοπό, τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών να αποτελέσουν άλλον έναν «δείκτη» για το ποια σχολεία είναι «καλά». Γεγονός που θα επηρεάσει τη συνολική λειτουργία του σχολείου, από τον αριθμό των μαθητών, μέχρι τη χρηματοδότησή του.

Αλλά γιατί δε μας λέει το Υπουργείο, ποια είναι τα αποτελέσματα και οι παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε, με βάση τις εξετάσεις της «ελληνικής Pisa»;

Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται εδώ και 3 χρόνια, άρα κάποια συμπεράσματα θα έχουν βγει από το Υπουργείο και το ΙΕΠ…. Όχι;

ΌΧΙ! Το ενδιαφέρον του Υπουργείου για την ποιότητα της εκπαίδευσης είναι εντελώς προσχηματικό. Μέσα στα επιλεγμένα σχολεία βρίσκονται το 5ο και το Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών, για τα οποία είναι γνωστά σε όλο το νησί, τα κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και το Γυμνάσιο ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Αργυράδων, όπου την ώρα που τα παιδιά της Γ΄ Λυκείου θα γράφουν τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, η α΄ και η β΄ Γυμνασίου θα κάνουν κανονικά μάθημα, καλείται τώρα η γ΄ Γυμνασίου, να δώσει για μια μέρα εξετάσεις, συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στην αναστάτωση που επικρατεί σε ΟΛΑ τα Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις, την περίοδο αυτή. Όλα αυτά τα γνωρίζουν, βέβαια, οι διοικούντες την Εκπαίδευση, απλά δεν τους ενδιαφέρει!

Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι κάτι καινούργιο. Διεξάγονται για 4η συνεχόμενη χρονιά, παρά τις αντιδράσεις εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών που αποκάλυψαν τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης όλες τις προηγούμενες φορές. Η πραγματική στόχευση των εξετάσεων αυτών είναι να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα τους για την «αξιολόγηση» – αποτίμηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έτσι ώστε να προωθηθούν πιο γρήγορα όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί σχεδιασμοί (κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπ/κων, μαθητών, «εθνικό απολυτήριο», προώθηση δεξιοτήτων κ.λ.π)

Μέσω του διαγωνισμού της «ελληνικής PISA», ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά στο αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο της «εσωτερικής, εξωτερικής και ατομικής αξιολόγησης», η κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας επιχειρούν:

· να μεταβιβάσουν τις ολέθριες συνέπειες των δικών τους πολιτικών στην εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.

· να προωθήσουν τη λογική των δεξιοτήτων αντί της ουσιαστικής – δημιουργικής γνώσης.

Για παράδειγμα η επιτυχία μιας χώρας στο διαγωνισμό προϋποθέτει οι μαθητές της να γνωρίζουν τη Γλώσσα αποκλειστικά ως μέσο επικοινωνίας, να έχουν διδαχτεί από τα μαθηματικά κυρίως μεθόδους επίλυσης πρακτικών μόνο προβλημάτων, να μένουν στην επιφανειακή γνώση των φυσικών φαινομένων κτλ.

· να αποτελέσουν τα σταθμισμένα τεστ και οι επιδόσεις των μαθητών σε αυτά, μετρήσιμα μεγέθη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που σε συνδυασμό με την αξιολόγηση θα οδηγήσουν σε απόλυτη κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών.

· Αντίστοιχοι διαγωνισμοί και εξετάσεις που αποτιμούν τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουμε και διεθνώς με τραγικά αποτελέσματα κυρίως για τα παιδιά των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Η διεθνής πείρα έχει αποδείξει ότι τέτοιοι διαγωνισμοί οδήγησαν σε συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολικών μονάδων, σε απολύσεις εκπαιδευτικών, σε διαχωρισμό των μαθητών και τη διοχέτευση αυτών που προέρχονται από εργατικές-λαϊκές οικογένειες σε σχολεία υποβαθμισμένα. Σε όλες τις χώρες που εφαρμόστηκαν αντίστοιχοι διαγωνισμοί όχι μόνο δεν περιορίστηκαν οι ταξικές ανισότητες, δεν καλυτέρευσαν τα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά αυτές διευρύνθηκαν (π.χ Γαλλία, Αγγλία κλπ)

Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται τη στιγμή που Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας προωθούν και επιχειρούν να επιβάλλουν όλο το πλαίσιο της «αξιολόγησης» στον κλάδο, χωρίς να μπορούν να πείσουν κανέναν και σέρνοντας τους εκπαιδευτικούς για πολλοστή φορά στα δικαστήρια, στα πειθαρχικά, σε δυνητικές αργίες, όχι μόνο λόγω της συμμετοχής τους στην Απεργία – Αποχή, αλλά απλά επειδή είπαν τη γνώμη τους ή επειδή ανέδειξαν τις ελλείψεις του Υπουργείου στα σχολεία. Οι εξετάσεις έρχονται, την ώρα που η Κυβέρνηση επιχειρεί να άρει τη μονιμότητα, εντείνοντας ακόμα περισσότερο το κλίμα τρομοκρατίας και αυταρχισμού απέναντι στους εκπαιδευτικούς! Την ώρα που η Κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει εξαπολύσει μια ολομέτωπη επίθεση στη Δημόσια Εκπαίδευση, με το Εθνικό Απολυτήριο, το πολλαπλό βιβλίο, την αναθεώρηση του άρθρου 16!

Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων της «ελληνικής PISA» προβάλλεται ως άλλοθι «η αναγκαιότητα της επιβολής αντιδραστικών –αντιεκπαιδευτικών αναπροσαρμογών». Αξιοποιούνται ως εργαλεία δυσφήμισης του έργου του εκπαιδευτικού και του δημόσιου σχολείου.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δεν υλοποιεί ούτε ένα μέτρο που μπορεί πραγματικά να αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Αιτήματα που χρόνια τώρα ο κλάδος αναδεικνύει, όπως η κατάσταση της σχολικής στέγης και των υποδομών, ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, η κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό ώστε να σταματήσει η αθλιότητα της αναπλήρωσης, η κάλυψη όλων των μαθητών που έχουν ανάγκη από παράλληλη στήριξη, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε όλα τα σχολεία, ειδικά μετά την όξυνση των προβλημάτων που κληρονομήσαμε από την πανδημία και την τραγική διαχείριση των κλειστών σχολείων, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου, τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία.

Είναι φανερό ότι κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δε μπορεί να βελτιωθεί αν δεν ικανοποιούνται αυτά που χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα μαζί με γονείς και μαθητές διεκδικεί.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι μαθητές σε παιδιά και αποπαίδια, δε θέλουμε ένα σχολείο υποβαθμισμένο για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, ένα σχολείο που θα σηκώνει τεράστια εμπόδια απέναντι σε αυτά τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν.

Θέλουμε ένα σχολείο που να μορφώνει ολόπλευρα όλους τους μαθητές, θα τους βοηθά να συγκροτήσουν την προσωπικότητά τους, θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να σπουδάσουν, όσοι το επιθυμούν, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

Αυτό το σχολείο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την πολιτική της κυβέρνησης τους σχεδιασμούς της ΕΕ, που υπηρέτησαν αδιαλείπτως όλες οι κυβερνήσεις, τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ, αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, όπως η λεγόμενη αξιολόγηση και οι εξετάσεις τύπου PISA.

· Εδώ και τώρα απαιτούμε από το ΥΠΑΙΘ να σταματήσει κάθε διαδικασία που σχετίζεται με τη λεγόμενη «ελληνική PISA».

· Καλούμε όλους τους ΣΕΠΕ και τις ΕΛΜΕ, να καταδικάσουν αυτούς τους σχεδιασμούς, να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις πραγματικές τους στοχεύσεις.

· Τα Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ οφείλουν να καταδικάσουν την πολιτική του ΥΠΑΙΘ και να αναλάβουν την ευθύνη ώστε, με συλλογικό και συντονισμένο τρόπο, να ακυρωθεί στην πράξη, πανελλαδικά, η εφαρμογή της «ελληνικής PISA».

Να καλύψουν όλους τους συναδέλφους που τα σχολεία τους έχουν επιλεγεί για αυτές τις εξετάσεις, να μη συμμετέχουν με κάθε τρόπο. Να προκηρύξουν, 3ωρη πανελλαδική στάση εργασίας που θα αξιοποιηθεί για τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων.

· Η «υποχρεωτικότητα» που επικαλείται το ΥΠΑΙΘ μόνο στόχο έχει να εκφοβίσει! Δεν υπάρχει καμία συνέπεια για τα παιδιά αν δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

· Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας προκηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις ώρες των εξετάσεων στις 20 Μαΐου 2026, όποτε κι αν αυτές γίνουν.

Παλεύουμε για:

o Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια

o Λιγότερα παιδιά σε κάθε τμήμα

o Μόνιμο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό

o Ολόπλευρη στήριξη των ειδικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών μας

o Γενναία Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία

o Βιβλία και προγράμματα σπουδών που θα κάνουν τους μαθητές μας να αγαπούν τη γνώση

ΚΑΛΟΥΜΕ:

· ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤ(ΡΙ)ΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PISA

· ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PISA ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΑΘΗΤ(ΡΙ)ΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ

Για ένα σχολείο της γνώσης, της μόρφωσης και της ολόπλευρης διαπαιδαγώγησης του νέου ανθρώπου και όχι της τυποποίησης και του ανταγωνισμού.