Σοκ και αγανάκτηση για τις συνθήκες σε Ειδικό Σχολείο: Παιδιά με ειδικές ανάγκες δίπλα σε ποντίκια και επικίνδυνες υποδομές
Πίνακας περιεχομένων
«Τραγικές συνθήκες λειτουργίας στο Ειδικό Σχολείο Σάμου – Κίνδυνος για μαθητές και εκπαιδευτικούς»
Έντονη ανησυχία και οργή προκαλούν οι καταγγελίες για τις τραγικές συνθήκες λειτουργίας στο Ειδικό Σχολείο Σάμου, όπου μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φέρονται να κάνουν μάθημα σε περιβάλλον ακατάλληλο και επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναφορές γονέων και εκπαιδευτικών, στους χώρους του σχολείου έχουν εντοπιστεί ποντίκια και περιττώματα τρωκτικών, ενώ καταγράφονται σοβαρές κτιριακές φθορές, προβλήματα καθαριότητας και εικόνες εγκατάλειψης που δεν συνάδουν με μια σύγχρονη εκπαιδευτική δομή, πόσο μάλλον με ένα σχολείο που φιλοξενεί παιδιά με αυξημένες ανάγκες φροντίδας και προστασίας.
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Β’2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Γεώργιος Μανούσος, καταγγέλλει ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργείων, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Υπουργείο Παιδείας: Η Ελλάδα πρωτοπορεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία
Όπως αναφέρει ο ανεξάρτητος Βουλευτής:
Ζητείται:
άμεση απολύμανση και υγειονομικός έλεγχος του σχολείου,
αποκατάσταση όλων των κτιριακών προβλημάτων,
ουσιαστική ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές,
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών φοίτησης για κάθε παιδί.
Η κοινωνία δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη απέναντι σε εικόνες εγκατάλειψης που προσβάλλουν μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς.
Η προστασία των παιδιών με αναπηρία αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και δείκτη πολιτισμού για κάθε σύγχρονη κοινωνία.
Αναλυτικά η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ σχολειο ΣΑΜΟΥ
Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 13/5
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr