Ειδική Αγωγή: Αλλαγές για μεταπτυχιακά και διδακτορικά – Τι ορίζει νέο ΦΕΚ

Η απόφαση τροποποιεί τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία, με αλλαγές στη διάρκεια σπουδών, τα ECTS και την πρακτική άσκηση.

Η Σχολική Ψυχολογία και η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο νέας τροποποίησης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αφορά τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Η τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2622/11.05.2026 και φέρει αριθμό 55754/Ζ1. Με αυτήν αλλάζουν επιμέρους σημεία της υπουργικής απόφασης 52425/Ζ1/4-4-2019, η οποία είχε ήδη τροποποιηθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Τι αφορά η νέα υπουργική απόφαση

Η απόφαση τροποποιεί το πλαίσιο που καθορίζει πότε ένας διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος θεωρείται συναφής με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία. Το ζήτημα αφορά τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι τίτλοι σπουδών για να αναγνωρίζεται η συνάφειά τους με τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Η αρχική υπουργική απόφαση είχε εκδοθεί στις 4 Απριλίου 2019 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1152. Η νέα τροποποίηση έρχεται να αντικαταστήσει συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 2, διατηρώντας κατά τα λοιπά σε ισχύ το προηγούμενο πλαίσιο, όπως είχε ήδη τροποποιηθεί.

Η διάρκεια σπουδών και οι πιστωτικές μονάδες

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η πρόβλεψη για τον χρόνο σπουδών πλήρους φοίτησης στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Σύμφωνα με τη νέα διατύπωση, ο χρόνος σπουδών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του μεταπτυχιακού προγράμματος πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 90.

Πώς αποδεικνύεται η πρακτική άσκηση

Η απόφαση ορίζει ότι οι πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στην πρακτική άσκηση πρέπει να αναγράφονται ρητά. Αυτό ισχύει είτε η πρακτική άσκηση αποτελεί αυτοτελή ενότητα είτε είναι ενταγμένη σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Οι μονάδες αυτές πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια από την αναλυτική βαθμολογία. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης βεβαιώνεται από τον ή την επόπτη καθηγητή ή καθηγήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο.

Το παρουσιολόγιο υπογράφεται από τον διευθυντή ή τη διευθύντρια της σχολικής μονάδας ή από τον προϊστάμενο ή την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ ή άλλων φορέων που προβλέπονται στην απόφαση.

Τι περιλαμβάνει η πρακτική στην Ειδική Αγωγή

Για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει παρατήρηση και σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Στην παρατήρηση και τον σχεδιασμό μπορεί να περιλαμβάνεται συμμετοχή στη διδασκαλία ή εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία.

Η συμμετοχή αυτή προϋποθέτει την απαραίτητη προετοιμασία με ευθύνη του επόπτη καθηγητή και την παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. Στην πρακτική περιλαμβάνεται επίσης εποπτεία για την υποστήριξη των φοιτητών στην υλοποίηση των εργασιών τους.

Προβλέπονται ακόμη εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης παιδαγωγικής, μάθησης και διδασκαλίας ή και μελέτες περίπτωσης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τι προβλέπεται για τη Σχολική Ψυχολογία

Για τη Σχολική Ψυχολογία, η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει παρατήρηση διαδικασιών αξιολόγησης, σχεδιασμού και εφαρμογής ψυχοκοινωνικών και συμβουλευτικών παρεμβάσεων. Περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή σε σχετικές παρεμβάσεις.

Η συμμετοχή στις παρεμβάσεις γίνεται με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των ψυχολόγων των δομών όπου υλοποιείται η πρακτική άσκηση και με ευθύνη του επόπτη καθηγητή. Η πρακτική περιλαμβάνει και εποπτεία για την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα ή και μελέτες περίπτωσης. Και εδώ η αναφορά αφορά την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πότε αρχίζει να ισχύει η τροποποίηση

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση υπογράφεται στο Μαρούσι στις 7 Μαΐου 2026 από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι από την εφαρμογή της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση του 2019, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του 2021 και του 2025.