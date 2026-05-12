Νέες ταυτότητες: Ανανεώνονται οι ημερομηνίες για ραντεβού μετά τις καθυστερήσεις – Μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές

Η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ελλάδα, καθώς η χώρα προσαρμόζεται στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ταυτοποίησης.

Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική υποχρέωση, αλλά μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ενίσχυσης της ασφάλειας, της διαλειτουργικότητας και της προστασίας από πλαστογραφίες.

Γιατί αλλάζουν οι νέες ταυτότητες

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες, που εκδόθηκαν πριν από δεκαετίες, δεν πληρούν πλέον τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απουσία βιομετρικών δεδομένων και ψηφιακής αποθήκευσης καθιστά τα έγγραφα αυτά ευάλωτα σε παραποίηση και κατάχρηση.

Οι νέες ταυτότητες διαθέτουν μικροτσίπ (RFID), φωτογραφία υψηλής ανάλυσης, δακτυλικά αποτυπώματα και πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας, αντίστοιχα με εκείνα των διαβατηρίων. Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας των εγγράφων και η διευκόλυνση των μετακινήσεων εντός της Ε.Ε.

Μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες– Προσοχή θα έχετε προβλήματα στις μετακινήσεις αν δεν αλλάξετε

Μετά τις 3 Αυγούστου 2026, οι παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες παύουν να ισχύουν για κάθε μορφή ταυτοποίησης και συναλλαγής, καθώς δεν πληρούν τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη.

Η κατάργησή τους εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας με τα ισχύοντα πρότυπα. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η τελική προθεσμία είναι η 3η Αυγούστου 2031, μετά την οποία καμία παλαιού τύπου ταυτότητα δεν θα γίνεται αποδεκτή για ταξίδια ή επίσημη ταυτοποίηση.

Όσοι πολίτες δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην αντικατάσταση των εγγράφων τους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες σε καθημερινές συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες ή κατά τις μετακινήσεις τους.

Έκδοση νέας ταυτότητας: τα 2+1 πράγματα πουτ πρέπει να κάνετε

Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω των αρμόδιων αστυνομικών τμημάτων, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού που κλείνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Υποβολή αίτησης

Λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφία και αποτυπώματα επί τόπου)

Καταβολή παραβόλου

Πόσο κοστίζει

Το κόστος ανέρχεται σε περίπου 10 ευρώ, ενώ για πολύτεκνους μειώνεται στα 5 ευρώ. Η παράδοση της νέας ταυτότητας ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα τους εξυπηρετεί, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας. Παράλληλα, λαμβάνουν επιβεβαιώσεις και υπενθυμίσεις μέσω email, με δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες – Προστίθενται νέα ραντεβού

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για την έκδοση της νέας ταυτότητας, καθώς η ζήτηση αυξάνεται και οι διαθέσιμες ημερομηνίες περιορίζονται όσο πλησιάζει η προθεσμία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και από όσους επιθυμούν να εκδώσουν διαβατήριο, καθώς δεν γίνονται πλέον δεκτές ταυτότητες άνω των 15 ετών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις.

Σε περιπτώσεις περιορισμένης διαθεσιμότητας ραντεβού, συνιστάται τακτικός έλεγχος της πλατφόρμας, καθώς νέα διαθέσιμα ραντεβού προστίθενται καθημερινά.