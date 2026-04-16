Νέα ταυτότητα: Ραντεβού και προθεσμίες για την έκδοσή της

Πίνακας περιεχομένων

Οι παλαιές ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια στην ΕΕ από τον Αύγουστο του 2026, με τους πολίτες να καλούνται να τις αντικαταστήσουν έγκαιρα.

Οι ταυτότητες αλλάζουν από το καλοκαίρι του 2026, καθώς τα παλαιού τύπου δελτία δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις χαμηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας των παλαιών εγγράφων.

Οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν σταδιακά στην αντικατάστασή τους, καθώς οι νέες ταυτότητες διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τα δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026.

Μέχρι τότε, όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούν διαβατήριο, εφόσον δεν διαθέτουν τη νέα ταυτότητα.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία έκδοσης

Η αυξημένη ζήτηση που αναμένεται οδηγεί στην εφαρμογή συστήματος ραντεβού μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία, όπου υποβάλλονται τα απαραίτητα στοιχεία και ολοκληρώνεται η αίτηση.

Τα βασικά δικαιολογητικά

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται φωτογραφία, η οποία μπορεί να ληφθεί είτε επιτόπου είτε μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου και να αποσταλεί μέσω της πλατφόρμας myPhoto.

Παράλληλα, υποβάλλεται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία που αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών, τα οποία ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει και υπογράφει.

Κόστος και παράβολα

Το κόστος για την έκδοση της νέας ταυτότητας ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες μειώνεται στα 5 ευρώ.

Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ, με όλα τα ποσά να καταβάλλονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Τι ισχύει για πρώτη έκδοση

Όσοι εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά οφείλουν να προσκομίσουν τα ίδια δικαιολογητικά, ενώ απαιτείται και η παρουσία μάρτυρα για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Στην περίπτωση ανηλίκων, ο μάρτυρας μπορεί να είναι ένας από τους γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας.

Χρόνος έκδοσης και ενημέρωση υπηρεσιών

Η έκδοση των νέων ταυτοτήτων πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον χρόνο παράδοσης να υπολογίζεται περίπου σε επτά ημέρες.

Με την παραλαβή, ενημερώνονται αυτόματα οι διασυνδεδεμένες υπηρεσίες του Δημοσίου, διευκολύνοντας τη χρήση της ταυτότητας σε ψηφιακές και διοικητικές διαδικασίες.