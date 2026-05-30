Δωρεάν Canva Education σε μαθητές και εκπαιδευτικούς: Τι προβλέπει η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού προχωρεί σε συνεργασία τη διεθνώς αναγνωρισμένη αυστραλιανή εταιρεία τεχνολογίας και οπτικής επικοινωνίας, με στόχο τη δωρεάν πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Canva Education για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Το μνημόνιο συνεργασίας (MoU) υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Canva, Duncan Clark.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία δημιουργικής μάθησης και εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας:

• Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των ελληνικών σχολείων θα αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα Canva Education, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τα σχολεία ή το Ελληνικό Δημόσιο.

• Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων, αφισών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ψηφιακού περιεχομένου.

• Η πλατφόρμα θα μπορεί να διαλειτουργεί με ήδη υφιστάμενα ψηφιακά περιβάλλοντα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, όπως Google Workspace και Microsoft 365.

Το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ομαλή πρόσβαση και ενεργοποίηση των λογαριασμών μαθητών και εκπαιδευτικών (onboarding). Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μαθητών και εκπαιδευτικών θα ρυθμιστούν σε επόμενο στάδιο μέσω ειδικών συμβάσεων και πλήρους συμμόρφωσης με τον GDPR.

Η συνεργασία με την Canva σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα προς ένα πιο σύγχρονο, ανοιχτό και δημιουργικό ψηφιακό σχολείο, το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, για το σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας. Ένα σχολείο ανοιχτό στη δημιουργία, στη γνώση, στη συνεργασία και στις δεξιότητες του αύριο. Η δωρεάν πρόσβαση όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα «Canva Education», είναι μια επιλογή παιδαγωγική και βαθιά πολιτική.

Γιατί πιστεύουμε ότι η δημιουργικότητα δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα κάθε παιδιού, σε κάθε σχολική τάξη της χώρας. Θέλουμε οι μαθητές μας να μη μένουν παθητικοί χρήστες της τεχνολογίας, αλλά να γίνονται συνδημιουργοί περιεχομένου, ιδεών και καινοτομίας. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μας χρειάζεται να έχουν στα χέρια τους σύγχρονα εργαλεία που απελευθερώνουν τη φαντασία, κάνουν το μάθημα πιο ζωντανό και ενισχύουν τη συμμετοχή των παιδιών. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία Canva, για τη συνεργασία και τη στήριξή της σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, για την ελληνική εκπαίδευση.

Με συμπράξεις όπως αυτή, χτίζουμε βήμα-βήμα το ψηφιακό σχολείο της νέας εποχής: ένα σχολείο πιο σύγχρονο, πιο εξωστρεφές, πιο δημιουργικό και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Γιατί η εκπαίδευση δεν μπορεί να ακολουθεί τις εξελίξεις με καθυστέρηση, αλλά οφείλει να ανοίγει δρόμους με τόλμη, σχέδιο και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της νέας γενιάς».

Από την πλευρά του ο Duncan Clark, ανέφερε:

“Η Ελλάδα έχει μια τόσο πλούσια παράδοση δημιουργικότητας και καινοτομίας. Αυτό αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί «αγκαλιάζουν» το Canva. Στόχος ήταν, πάντα, να συναντάμε τους εκπαιδευόμενους εκεί όπου ήδη βρίσκονται — μέσα στα εργαλεία και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν καθημερινά. Ενσωματώνοντας το πλήρες δημιουργικό εργαλείο του Canva απευθείας σε αυτές τις εμπειρίες, δίνουμε σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό στην Ελλάδα τα μέσα που χρειάζεται για να σχεδιάζει, να εξερευνά και να δημιουργεί, με αυτοπεποίθηση. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή αυτής της πορείας και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι για όσα βρίσκονται μπροστά μας.»