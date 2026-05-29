ΟΛΜΕ για Πανελλήνιες 2026: Να καταργηθούν ΕΒΕ, Τράπεζα Θεμάτων και να υπάρξει λιγότερη ύλη

Με βασικές προτάσεις για τον ρόλο του Λυκείου, τις Πανελλαδικές εξετάσεις, την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και τη στήριξη των μαθητών παρεμβαίνει η ΟΛΜΕ, ενόψει της έναρξης των εξετάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026– Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θ. Τσούχλος, επαναφέρει στο προσκήνιο πάγιες θέσεις του κλάδου, όπως η αυτονομία του Λυκείου ως μορφωτικής βαθμίδας, η μείωση και ο εξορθολογισμός της ύλης, η κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής , καθώς και η καθημερινή παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ ζητά ενίσχυση της γενικής παιδείας, επαναφορά του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στήριξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και μέτρα για τους νέους φοιτητές, με αιχμή την κατάργηση του «ν συν δύο» και την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Aναλυτικά όλα όσα λέει ο Θ. Τσούχλος Πρόεδρος ΟΛΜΕ:

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Καθώς ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, θα αναφερθούμε στις βασικές προτάσεις της ΟΛΜΕ

1. Το Λύκειο να είναι μια αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα.

2. Η Τρίτη Λυκείου να μην είναι προπαρασκευαστικό έτος εισαγωγής στα ΑΕΙ.

3. Αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα

4. Μείωση και εξορθολογισμός της ύλης.

5. Ενίσχυση της γενικής παιδείας.

6. Επαναφορά των Κοινωνικών-Πολιτικών Επιστημών και της Καλλιτεχνικής Παιδείας.

7. Αξιόπιστο απολυτήριο.

8.Πανελλαδικές εξετάσεις με ευθύνη της Δευτεροβάθμιας.

9. Αποφασιστική ενίσχυση της ΤΕΕ ,ισότιμο απολυτήριο ΓΕΛ-ΕΠΑΛ.

Στις διαχρονικές αυτές προτάσεις είναι δυνατόν να συμπεριλάβουμε την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, την ύπαρξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλες τις σχολικές μονάδες καθημερινά, την επαναφορά του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Παράλληλα θεωρούμε ως απόλυτα απαραίτητο να καταργηθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία έχει οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις και στον κίνδυνο να κλείσουν αρκετά περιφερειακά Τμήματα.

Όσον αφορά το μέλλον των νέων φοιτητών και φοιτητριών, η ευθύνη του ΥΠΑΙΘΑ είναι πολύπλευρη. Εκτός από τη μέριμνα και την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων ιδιαίτερα οικονομικών, η υπουργός Παιδείας οφείλει να καταργήσει άμεσα το απειλητικό για τις σπουδές ν συν δυο που έχει οδηγήσει εκτός ΑΕΙ σημαντικό αριθμό πραγματικών ενεργών σπουδαστών .Η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου και του άρθρου 16 αποτελεί βασική προϋπόθεση και συνταγματική επιταγή που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη ημέρα θα βρίσκονται δίπλα στο σύνολο των υποψηφίων που τους ευχόμαστε χωρίς άγχος να προσέλθουν στις εξετάσεις και να επιτύχουν το καλύτερο. Το μέλλον τους ανήκει.

