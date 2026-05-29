Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιούς είναι αργία και πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που φέτος πέφτει την 1η Ιουνίου, δεν είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο μπορεί να ισχύει ως αργία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αγίου Πνεύματος: τη Δευτέρα 1η Ιουνίου πέφτει φέτος η συγκεκριμένη ημέρα, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Παρότι δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, ενώ ισχύουν ειδικοί κανόνες για την αμοιβή όσων εργαστούν.

Πότε είναι αργία στον ιδιωτικό τομέα

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αργούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτή έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη.

Αργία μπορεί επίσης να προβλέπεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, εφόσον η επιχείρηση παραμένει κλειστή κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη ημέρα.

Τι ισχύει για ευνοϊκότερους όρους

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι για τους εργαζόμενους.

Αυτό αφορά κυρίως την προσαύξηση της αμοιβής για εργασία που παρέχεται νόμιμα την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, όταν η ημέρα λογίζεται ως πρόσθετη εορτή ή αργία για την επιχείρηση.

Πώς αμείβονται όσοι δεν εργαστούν

Όταν η ημέρα του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία για την επιχείρηση και οι μισθωτοί δεν εργαστούν, λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους.

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν κανονικά το ημερομίσθιό τους.

Τι ισχύει για τα ρεπό

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης, δηλαδή ρεπό, με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει εφόσον η ημέρα λογίζεται ως υποχρεωτική αργία για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Πώς πληρώνονται όσοι εργαστούν

Αν η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει χαρακτηριστεί πρόσθετη εορτή αργία για μια επιχείρηση, αλλά αυτή λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση 75%.

Η προσαύξηση υπολογίζεται στο ημερομίσθιο για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

Η επόμενη αργία μετά του Αγίου Πνεύματος

Μετά τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η επόμενη αργία είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου.

Η συγκεκριμένη ημέρα πέφτει Σάββατο, γεγονός που δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο, αλλά μπορεί να συνδυαστεί με ολιγοήμερη άδεια για μεγαλύτερη περίοδο ξεκούρασης.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα σε όσους τη συνδυάσουν με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που πέφτουν Παρασκευή και δημιουργούν τριήμερο, ενώ αργία είναι και η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου.