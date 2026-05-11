Αγίου Πνεύματος: Για ποιούς είναι αργία τελικά;

Πίνακας περιεχομένων

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι επίσημη αργία μόνο για το Δημόσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα ισχύει υπό προϋποθέσεις.

Η Δευτέρα 1 Ιουνίου , που είναι εορτή του Αγίου Πνεύματος , είναι επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα, όχι όμως υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η ημέρα αφορά την ορθόδοξη εορτή του Αγίου Πνεύματος, που αποτελεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Στον ιδιωτικό τομέα, η αργία δεν εφαρμόζεται γενικά και υποχρεωτικά. Ωστόσο, μπορεί να ισχύει για συγκεκριμένους κλάδους ή περιπτώσεις, ανάλογα με το πλαίσιο που διέπει κάθε εργασιακό χώρο.

Πού ισχύει η αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ισχύει ως επίσημη αργία μόνο για το Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν κανονικά τη συγκεκριμένη ημέρα.

Παράλληλα, υπάρχουν κλάδοι στους οποίους η ημέρα αντιμετωπίζεται ως αργία. Στο αρχικό κείμενο αναφέρονται ενδεικτικά οι τράπεζες, οι ΟΤΑ, τα σχολεία και άλλοι κλάδοι.

Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα

Για τους ιδιωτικούς κλάδους, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι υποχρεωτική αργία. Η εφαρμογή της εξαρτάται από το αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

Η αργία μπορεί να προκύπτει από συλλογική σύμβαση, από κανονισμό εργασίας ή από καθιερωμένη πρακτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ημέρα μπορεί να θεωρείται αργία και στον ιδιωτικό τομέα.

Η θέση της στο ημερολόγιο των αργιών

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος περιλαμβάνεται στις αργίες του έτους, αλλά δεν έχει την ίδια ισχύ για όλους τους εργαζόμενους. Η διάκριση ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι το βασικό σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι.