Μαθητεία ΕΠΑΛ: Θετική εξέλιξη η νέα ειδικότητα, αλλά παραμένουν εκτός απόφοιτοι

Η ΟΛΤΕΕ χαιρετίζει την ένταξη νέας ειδικότητας στη Μαθητεία, αλλά ζητά καθολική ένταξη όλων των ειδικοτήτων και ισότιμη πρόσβαση στην πιστοποίηση για όλους τους αποφοίτους.

Η ένταξη νέας ειδικότητας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2026–2027 χαρακτηρίζεται ως θετική εξέλιξη, ωστόσο η ΟΛΤΕΕ επισημαίνει ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η Μαθητεία χρειάζεται ενιαίο σχεδιασμό, καθολική ένταξη όλων των ειδικοτήτων και διασφάλιση της δυνατότητας πιστοποίησης για όλους τους αποφοίτους, καθώς σήμερα παραμένουν ανοιχτά σοβαρά ζητήματα ισοτιμίας και θεσμικής πληρότητας.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ) χαιρετίζει την ένταξη της ειδικότητας Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2026–2027, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας. Ωστόσο, αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα την ανάγκη για συνολική και ισότιμη ένταξη όλων των ειδικοτήτων, τόσο στη λειτουργία τμημάτων Μαθητείας όσο και στη διαδικασία πιστοποίησης.

Σήμερα, σημαντικός αριθμός ειδικοτήτων παραμένει εκτός είτε της δυνατότητας συμμετοχής στη Μαθητεία είτε –κυρίως– της διαδικασίας πιστοποίησης, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργούν τμήματα εδώ και χρόνια. Ενδεικτικά, ειδικότητες όπως του Βοηθού Οδοντοτεχνίτη και του Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών απουσιάζουν από τις εξετάσεις πιστοποίησης, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα ισοτιμίας για τους αποφοίτους.

Παράλληλα, η καθυστέρηση στην πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε σειρά ειδικοτήτων –όπως του Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του Υπαλλήλου Εμπορίας και Διαφήμισης, Τεχνικού Ζωικής Παραγωγής και άλλων– αποτελεί κρίσιμο εμπόδιο για την πλήρη ανάπτυξη του θεσμού.

Η έλλειψη αυτή στερεί από τους αποφοίτους τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο στη Μαθητεία όσο και στην πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Η αποσπασματική ένταξη ειδικοτήτων, χωρίς ενιαίο σχεδιασμό και χωρίς την ταυτόχρονη διασφάλιση της δυνατότητας πιστοποίησης για όλους, οδηγεί σε άνιση μεταχείριση και απαξίωση του θεσμού.

Η Μαθητεία δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους «επιλεκτικής» εφαρμογής, αλλά απαιτεί καθολικότητα, συνέπεια και θεσμική πληρότητα.

Επισημαίνουμε επίσης ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία της πιστοποίησης, όπως η ανάγκη υλοποίησης του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ) και ο σαφής προγραμματισμός των εξετάσεων, χωρίς ωστόσο αυτά να αποσπούν την προσοχή από το βασικό πρόβλημα: τον αποκλεισμό ειδικοτήτων.

Ζητούμε:

Την άμεση ένταξη όλων των ειδικοτήτων στη Μαθητεία και στη διαδικασία πιστοποίησης.

Την επιτάχυνση της πιστοποίησης των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τη διασφάλιση ισότιμων όρων για όλους τους αποφοίτους, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Την υλοποίηση ενιαίου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τον θεσμό της Μαθητείας.

Την άμεση υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ) και τον έγκαιρο προγραμματισμό των εξετάσεων.

Ειδική μέριμνα για τους μαθητευόμενους των ΕΝΕΕΓΥΛ.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Η ενίσχυση της Μαθητείας δεν μπορεί να γίνεται με μεμονωμένες προσθήκες ειδικοτήτων, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό, συνέπεια και σεβασμό στους αποφοίτους και τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση.

