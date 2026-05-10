Εκπαιδευτικοί για Εξετάσεις PISA: «Δεν θέλουμε σχολείο τυποποίησης και ανταγωνισμού»

Οι εξετάσεις της «ελληνικής PISA» επιστρέφουν και φέτος στα σχολεία, προκαλώντας νέες αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς και γονείς. Σύμφωνα με το κείμενο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης», με βάση την Υπουργική Απόφαση 26786/ΓΔ4/2026, ο διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου σε 300 Δημοτικά Σχολεία και 300 Γυμνάσια, με τη συμμετοχή μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου.

Ο Σύλλογος Σεφέρης εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις δεν αποτυπώνουν τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης, αλλά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αξιολόγησης που οδηγεί σε κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Παράλληλα, καλεί εκπαιδευτικούς και γονείς να αντιδράσουν συλλογικά, ζητώντας ουσιαστική στήριξη του δημόσιου σχολείου, ασφαλείς υποδομές, επαρκή χρηματοδότηση, μόνιμο προσωπικό και ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα όλα τα παιδιά. Δείτε αναλυτικά

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ! Ακυρώνουμε στην πράξη τα αντιεκπαιδευτικά τους σχέδια!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Γονείς των Μαθητών μας,

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 26786/ΓΔ4/2026 – ΦΕΚ 1122/Β/5-3-2026, ορίζονται και φέτος 300 Δημοτικά Σχολεία και 300 Γυμνάσια, στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στις 20 Μαΐου, στη ΣΤ΄ Δημοτικού και στη Γ΄ Γυμνασίου. Στον Σύλλογό μας έχουν οριστεί 6ο Μετ/σης, 7ο ,9ο , 14ο Ηρακλείου, 3ο Ν. Ιωνίας.

Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι κάτι καινούργιο. Διεξάγονται για 5η συνεχόμενη χρονιά παρά τις αντιδράσεις εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών που αποκάλυψαν τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης όλες τις προηγούμενες φορές. Και είναι απορίας άξιο σε ποια συμπεράσματα κατέληξε η Κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ από την εφαρμογή του τα προηγούμενα χρόνια. Τι ακριβώς εκτίμησε, τι διέγνωσε από τα χρόνια και εκρηκτικά προβλήματα που βιώνουμε εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα στα σχολεία; Και τελικά βελτίωσε, άλλαξε το παραμικρό προς το καλύτερο; Αν η κυβέρνηση ήθελε να αντιμετωπίσει έστω κάποιο από τα σοβαρά προβλήματα των σχολείων:

 Θα φρόντιζε οι μαθητές να έχουν σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτήρια και όχι να κάνουν μάθημα κοιτώντας το ταβάνι μην τους πέσει κανένας σοβάς, κανένα παράθυρο ή καμία στέγη στο κεφάλι.

 Θα εξασφάλιζε τα σχολεία να έχουν χαρτί υγείας, φωτοτυπικό χαρτί για τις εξετάσεις, συνολικά αναλώσιμα και να μην τα πληρώνουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές από την τσέπη τους.

 Θα κοίταζε να έχουν οι μαθητές δάσκαλους και καθηγητές από την πρώτη μέρα και όχι Μάη μήνα να υπάρχουν …κενά δασκάλων από τις τάξεις (πολλαπλάσιοι δε στην παράλληλη στήριξη και γενικά στην Ειδική Αγωγή) ή να μην έχουν διδαχθεί μέχρι το Φλεβάρη πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 Θα προχωρούσε έστω σε μια αποτίμηση των ολέθριων, για τους μαθητές, αποτελεσμάτων που έχουν παράξει, εδώ και 20 χρόνια, τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία. Θα φρόντιζε τα νέα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες τους, κάτι που δε φαίνεται.

Η πραγματική στόχευση των εξετάσεων αυτών είναι να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα τους για την «αξιολόγηση» – αποτίμηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έτσι, ώστε να προωθηθούν πιο γρήγορα όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί σχεδιασμοί (κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών, «εθνικό απολυτήριο», Ωνάσεια σχολεία, προώθηση δεξιοτήτων…).

Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται τη στιγμή που Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας προωθούν και επιχειρούν να επιβάλλουν όλο το πλαίσιο της «αξιολόγησης» στον κλάδο, χωρίς να μπορούν να πείσουν κανέναν και καταφεύγουν σε μια πρωτοφανή επιχείρηση τρομοκράτησης με χιλιάδες διώξεις και πειθαρχικά σε όποιον αναδεικνύει, αγωνίζεται και διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα του σχολείου και παλεύει για ένα σχολείο για όλα τα παιδιά.

Μέσω του διαγωνισμού της «ελληνικής PISA», ο οποίος λειτουργεί ως ο τρίτος πυλώνας στο αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο της «εσωτερικής, εξωτερικής και ατομικής αξιολόγησης» και της «ατομικής αξιολόγησης», η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας επιχειρούν:

 Να μεταβιβάσουν τις ολέθριες συνέπειες των δικών τους πολιτικών στην εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.

 Να «νομιμοποιήσουν» και να δώσουν τον επιστημονικοφανή «φερετζέ» στην ακόμα μεγαλύτερη μετατροπή του σχολείου σε κέντρο εκγύμνασης επιφανειακών δεξιοτήτων.

 Να εμπεδώνεται ο κοινωνικός ανταγωνισμός, η λογική του «όλοι εναντίον όλων» και ανοίγει ο δρόμος για την κατηγοριοποίηση των σχολείων, με βάση «επιδόσεις» που δεν αντανακλούν την πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά τις κοινωνικές ανισότητες.

Αντίστοιχοι διαγωνισμοί και εξετάσεις που αποτιμούν τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουμε και διεθνώς με τραγικά αποτελέσματα κυρίως για τα παιδιά των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων.

Η διεθνής πείρα έχει αποδείξει ότι τέτοιοι διαγωνισμοί οδήγησαν σε συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολικών μονάδων, σε απολύσεις εκπαιδευτικών, σε διαχωρισμό των μαθητών και τη διοχέτευση αυτών που προέρχονται από εργατικές-λαϊκές οικογένειες σε σχολεία υποβαθμισμένα.

Σε όλες τις χώρες που εφαρμόστηκαν αντίστοιχοι διαγωνισμοί, όχι μόνο δεν περιορίστηκαν οι ταξικές ανισότητες, δεν καλυτέρευσαν τα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά αυτές διευρύνθηκαν (π.χ Γαλλία, Αγγλία κ.λπ.).

Η αντίθεσή μας στις εξετάσεις PISA δεν είναι άρνηση της «αποτίμησης» του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά αντίθεση στην εκπαιδευτική πολιτική που μετατρέπει τα σχολεία σε μηχανισμούς μετρήσεων και κατηγοριοποίησης. Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων της «ελληνικής PISA» προβάλλεται ως άλλοθι «η αναγκαιότητα της επιβολής αντιδραστικών–αντιεκπαιδευτικών αναπροσαρμογών». Αξιοποιούνται ως εργαλεία δυσφήμισης του έργου του εκπαιδευτικού και του δημόσιου σχολείου.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζονται οι μαθητές σε παιδιά και αποπαίδια, δε θέλουμε ένα σχολείο υποβαθμισμένο για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, ένα σχολείο που θα σηκώνει τεράστια εμπόδια απέναντι σε αυτά τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν.

Θέλουμε ένα σχολείο που να μορφώνει ολόπλευρα όλους τους μαθητές, θα τους βοηθά να συγκροτήσουν την προσωπικότητά τους, θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να σπουδάσουν, όσοι το επιθυμούν, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

Αυτό το σχολείο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την πολιτική της κυβέρνησης τους σχεδιασμούς της ΕΕ, που υπηρέτησαν αδιαλείπτως όλες οι κυβερνήσεις, τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ, αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, όπως η λεγόμενη αξιολόγηση και οι εξετάσεις τύπου PISA.

 Απαιτούμε από το ΥΠΑΙΘΑ να σταματήσει την «ελληνική PISA».

 Τα Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ οφείλουν να καταδικάσουν την πολιτική του ΥΠΑΙΘΑ και να αναλάβουν την ευθύνη ώστε, με συλλογικό και συντονισμένο τρόπο, να ακυρωθεί στην πράξη, πανελλαδικά, η εφαρμογή της «ελληνικής PISA». Να καλύψουν όλους τους συναδέλφους που τα σχολεία τους έχουν επιλεγεί για αυτές τις εξετάσεις, να μη συμμετέχουν με κάθε τρόπο. Να προκηρύξουν πανελλαδική στάση εργασίας που θα αξιοποιηθεί για τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων.

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» κηρύσσει στάση εργασίας 1 ως 4 ώρες τη μέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού της PISA, στις 20/5, και καλύπτει όλους τους συναδέλφους που εμπλέκονται. Στις 20/5, μέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. θα βρεθεί στα επιλεγμένα σχολεία μας και μαζί με τους συναδέλφους θα ενημερώσει όλους τους γονείς.

 Με το παρόν κείμενο ενημερώνουμε τους γονείς και τους καλούμε να αποτρέψουμε μαζί τον διαγωνισμό της PISA. Παράλληλα καλούμε τους γονείς των σχολείων που επιλέχθηκαν σε ενημερωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με τους συναδέλφους και τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων, με τη συμβολή και των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων. Επισημαίνουμε δε ότι, όπως το Δ.Σ. του Συλλόγου μας κηρύσσει στάση εργασίας και καλεί τους συναδέλφους να αντισταθούν, έτσι και οι γονείς έχουν δικαίωμα να μη συναινέσουν στη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό.

Παλεύουμε για:

 Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτήρια. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

 15 μαθητές σε κάθε τμήμα. Ολόπλευρη στήριξη των ειδικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών μας.

 Μόνιμο και σταθερό προσωπικό (εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό, καθαρίστριες…).

 Βιβλία και προγράμματα σπουδών που θα κάνουν τους μαθητές μας να αγαπούν τη γνώση.

Παλεύουμε αταλάντευτα, για ένα σχολείο της γνώσης, της μόρφωσης και της ολόπλευρης διαπαιδαγώγησης του νέου ανθρώπου και όχι της τυποποίησης και του ανταγωνισμού.

