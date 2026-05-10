Συντάξεις Ιουνίου: Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι ισχύει για τα αναδρομικά

Πίνακας περιεχομένων

Οι συντάξεις Ιουνίου θα πληρωθούν σε δύο ημερομηνίες, στις 26 και 28 Μαΐου, ενώ αναμένονται και νέες καταβολές αναδρομικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων.

Συντάξεις Ιουνίου: Σε δύο κύριες ημερομηνίες φαίνεται ότι προσανατολίζεται ο e-ΕΦΚΑ για την καταβολή των ποσών στους περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους, με τις πληρωμές να τοποθετούνται στις 26 και 28 Μαΐου.

Την ίδια περίοδο, αναμένονται και νέες καταβολές αναδρομικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, με τα ποσά να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση και να κυμαίνονται από 400 έως και 8.000 ευρώ.

Πώς διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η πρώτη ημερομηνία που φαίνεται να έχει επιλεγεί για την πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου είναι η Τρίτη 26 Μαΐου. Τότε προβλέπεται να καταβληθούν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών.

Η δεύτερη πληρωμή προγραμματίζεται για την Πέμπτη 28 Μαΐου και αφορά τους τέως μισθωτούς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα. Με αυτόν τον διαχωρισμό, η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.

Ποιοι δικαιούχοι μπαίνουν πρώτοι στη διαδικασία πληρωμής

Οι πρώτοι που θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που φαίνεται να ακολουθεί ο e-ΕΦΚΑ, είναι οι συνταξιούχοι που προέρχονται από κατηγορίες μη μισθωτών. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες.

Ποιοί θα πάρουν επίδομα 423 ευρώ από τον ΕΦΚΑ

Δύο ημέρες αργότερα, η διαδικασία περνά στους συνταξιούχους που προέρχονται από μισθωτή απασχόληση. Η πληρωμή της 28ης Μαΐου αφορά τόσο τους τέως μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα όσο και εκείνους του Δημοσίου τομέα.

Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες

Πέρα από τις κύριες πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου, ο ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι είναι πιθανό να προχωρήσει εντός του μήνα και σε νέες καταβολές αναδρομικών. Τα ποσά που θα δοθούν δεν είναι ενιαία για όλους, καθώς υπολογίζονται κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, τα αναδρομικά κυμαίνονται από 400 έως και 8.000 ευρώ. Οι πληρωμές αυτές συνδέονται με επανυπολογισμό συντάξεων, προσαυξήσεις από παράλληλη ασφάλιση, καθώς και με επιστροφή κρατήσεων σε αποστράτους και χήρες στρατιωτικών από τα Μετοχικά Ταμεία.

Τι αναμένεται για την απονομή των συντάξεων

Στο πεδίο της απονομής συντάξεων, εκτιμάται ότι από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπώρου θα υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την πλήρη ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ.

Συνταξιοδότηση στα 62: Πώς «ξεκλειδώνει» – Τι ισχύει με τα πλασματικά έτη

Μέσω του συστήματος αυτού αναμένεται να ενισχυθεί τόσο η διαδικασία απονομής συντάξεων όσο και ο υπολογισμός του ασφαλιστικού βίου. Η πλήρης λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.