Κοινωνική αντιπαροχή: Τα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ που γίνονται κοινωνικές κατοικίες

Τα πρώτα οκτώ ακίνητα της ΔΥΠΑ περνούν στο νέο μοντέλο κοινωνικής αντιπαροχής, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά.

Σε εφαρμογή μπαίνει το νέο στεγαστικό μοντέλο, με αφετηρία οκτώ αδρανή ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία περνούν στην αποκλειστική διαχείριση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η μεταβίβαση γίνεται μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή νέων κατοικιών με κοινωνικό πρόσημο.

Πώς ξεκινά το νέο στεγαστικό μοντέλο

Η πρώτη φάση της κοινωνικής αντιπαροχής βασίζεται στην αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ που παρέμεναν ανενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με την έκδοση της ΚΥΑ, τα συγκεκριμένα ακίνητα περνούν πλέον στη διαχείριση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αξιοποίησής τους.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί νέο στεγαστικό απόθεμα, το οποίο θα απευθύνεται σε πολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης σε αξιοπρεπή κατοικία.

Τι προβλέπει η κοινωνική αντιπαροχή

Η κοινωνική αντιπαροχή λειτουργεί ως εργαλείο στεγαστικής πολιτικής, μέσω του οποίου το κράτος ενεργοποιεί ανεκμετάλλευτη δημόσια γη.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιώτες κατασκευαστές καλούνται, μέσα από προσκλήσεις προς την αγορά, να αναλάβουν την ανάπτυξη των ακινήτων και την κατασκευή των νέων κτιρίων.

Το μοντέλο στηρίζεται στη συνεργασία του Δημοσίου με ιδιώτες, με σκοπό να παραχθούν νέες κατοικίες που θα επιστρέφουν κοινωνική αξία στους πολίτες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται με την προσπάθεια αντιμετώπισης του πιεστικού στεγαστικού προβλήματος και την παροχή ουσιαστικής λύσης σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Το ποσοστό που κρατά το Δημόσιο

Βασικός κανόνας του προγράμματος είναι ότι το Δημόσιο διατηρεί μόνιμα στην κατοχή του τουλάχιστον το 30% των κατοικιών που θα κατασκευαστούν σε κάθε ακίνητο.

Το ποσοστό αυτό δεν θα διατίθεται ελεύθερα στην αγορά, αλλά θα αξιοποιείται αποκλειστικά για κοινωνική χρήση.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα μόνιμο απόθεμα κατοικιών, το οποίο θα μπορεί να στηρίζει πολίτες και νοικοκυριά που έχουν αυξημένες στεγαστικές ανάγκες.

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Οι κατοικίες που θα περάσουν στη διαχείριση του κράτους, δηλαδή το 30% της αντιπαροχής, θα αποδοθούν σε συμπολίτες που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Το πρόγραμμα έχει σαφή κοινωνικό προσανατολισμό, καθώς στοχεύει στην ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγη.

Η αξιοποίηση των ακινήτων της ΔΥΠΑ συνδέεται έτσι με μια προσπάθεια επαναφοράς της κοινωνικής κατοικίας, μέσα από ένα πλαίσιο που δίνει προτεραιότητα στη στήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη.

Σε ποιες περιοχές βρίσκονται τα πρώτα ακίνητα

Τα πρώτα οκτώ ακίνητα που επελέγησαν για την έναρξη του θεσμού βρίσκονται σε τέσσερις περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, χωροθετούνται στην Παιανία, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή του Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρα, και στην Καλαμάτα, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η επιλογή των συγκεκριμένων ακινήτων σηματοδοτεί την εκκίνηση της εφαρμογής του νέου μοντέλου κοινωνικής αντιπαροχής, μετά από περίοδο αδράνειας των συγκεκριμένων εκτάσεων.

Τα επόμενα βήματα για τους διαγωνισμούς

Μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το υπουργείο μπορεί να ξεκινήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την προσέλκυση κατασκευαστικών εταιρειών.

Οι ανάδοχοι που θα προκύψουν μέσα από τις διαδικασίες αυτές θα αναλάβουν την ανάπτυξη των ακινήτων και την κατασκευή των κατοικιών.

Το σχέδιο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στεγαστικό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει και την αξιοποίηση παλαιών στρατοπέδων για τη δημιουργία επιπλέον 2.300 κοινωνικών κατοικιών.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών με κοινωνικούς όρους και να επαναφέρε