Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε 17χρονο ΑμεΑ

Πίνακας περιεχομένων

Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στην κεντρική πλατεία στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με τα ΝΈΑ, ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του .

“Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα .Ήταν τεράστιο λάθος μου . Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα Απολογούμαι .Ζητάω συγνώμη .Δεν ήθελα να προγκαλέσω κακό . Ντρέπομαι ντρέπομαι ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθω ηθικά οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου ” φέρεται να είπε στον ανακριτή λίγο πριν την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση .

Η συντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.