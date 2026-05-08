Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 της ΔΥΠΑ αναμένονται άμεσα, με 800.000 αιτήσεις για 300.000 επιταγές.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, με τους ενδιαφερόμενους να αναμένουν τους πίνακες που θα δείξουν ποιοι προχωρούν στην επόμενη φάση.

Το φετινό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις άγγιξαν τις 800.000, ενώ οι διαθέσιμες επιταγές ανέρχονται συνολικά σε 300.000, με στόχο να δοθεί στήριξη σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και στον εγχώριο τουρισμό.

Πότε αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων ενδέχεται να αναρτηθεί σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η δημοσιοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων να γίνει το αργότερο μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου.

Μαζί με το προσωρινό μητρώο αναμένεται να αναρτηθούν και οι αντίστοιχοι πίνακες αποκλειομένων, ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν την εικόνα της αίτησής τους.

Τι θα περιλαμβάνουν οι πίνακες της ΔΥΠΑ

Στους προσωρινούς πίνακες, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την αίτησή τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο αριθμός της αίτησης, κρυπτογραφημένα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τα μόρια ανά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία.

Οι πίνακες θα εμφανίζουν επίσης τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η σχετική ένδειξη, ο αιτών θεωρείται ότι δεν έχει επιλεγεί για το πρόγραμμα.

Πώς θα γίνουν οι ενστάσεις

Αμέσως μετά την ανάρτηση του προσωρινού μητρώου, θα ανοίξει η διαδικασία των ενστάσεων για τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να αμφισβητήσουν πιθανά σφάλματα.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αποκλειστικά μία ένσταση, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

Η υποβολή θα πρέπει να γίνει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που θα ανακοινωθεί.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αιτούντες

Η διαδικασία της ένστασης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν προβλέπεται δεύτερη ευκαιρία υποβολής.

Οι δικαιούχοι πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο υποβάλλουν ένσταση, όπως λανθασμένη μοριοδότηση ή εσφαλμένο αποκλεισμό.

Παράλληλα, οφείλουν να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και για στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το σύστημα, όπως τα εισοδηματικά κριτήρια.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα για τους ωφελούμενους

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των οριστικών δικαιούχων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στόχος είναι οι οριστικοί πίνακες να έχουν ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των επιδοτούμενων διακοπών να ξεκινήσει για τους 300.000 ωφελούμενους μέχρι τις 25 Μαΐου.