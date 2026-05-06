Κοινωνικός τουρισμός: Σφοδρή κριτική για «φιάσκο» στο πρόγραμμα

Έντονη κριτική για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 από τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, με αιχμές για τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, και εν αναμονή των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι εργαζόμενοι του φορέα προχωρούν σε έναν ιδιαίτερα αυστηρό απολογισμό για την υλοποίηση της δράσης.

Η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε τις 800.000 αιτήσεις, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με τη διοίκηση – τη μεγάλη ανάγκη των πολιτών για πρόσβαση σε επιδοτούμενες διακοπές, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.

Παρέμβαση και έντονη κριτική

Τα συνεχή τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα προκάλεσαν ακόμη και την παρέμβαση του Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δέχθηκε πλήθος καταγγελιών από πολίτες.

Στην παρέμβασή του, επισήμανε ότι τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως εσωτερικές δυσλειτουργίες, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι αποδεκτό να επηρεάζονται κοινωνικά δικαιώματα πολιτών εξαιτίας τεχνικών ελλείψεων.

«Φιάσκο» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Ο ΠΑΝΣΥΠΟ κάνει λόγο για συνολική αποτυχία του σχεδιασμού, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση δεν περιορίζεται σε τεχνικά ζητήματα αλλά αφορά βαθύτερα προβλήματα λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις με χειροκίνητους ελέγχους, χωρίς επαρκή εργαλεία και χρόνο, κάτι που επιβαρύνει σημαντικά τη διαδικασία.



Περιορισμένος αριθμός δικαιούχων

Από τις εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις, μόλις 300.000 επιταγές πρόκειται να χορηγηθούν, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων θα μείνει εκτός προγράμματος.

Η κατάσταση αυτή έχει χαρακτηριστεί από τους εργαζόμενους ως «σύστημα λοταρίας», καθώς – όπως υποστηρίζουν – η μεγάλη ζήτηση σε συνδυασμό με τους περιορισμένους πόρους δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των αιτούντων.

Πίεση χρόνου και τεχνικά εμπόδια

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και το στενό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων, η ανάρτηση αποτελεσμάτων και η διαδικασία ενστάσεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται η απουσία διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της ΔΥΠΑ και άλλων υπηρεσιών, όπως της ΑΑΔΕ, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις και αυξημένο φόρτο εργασίας.

Νέες αλλαγές και ερωτήματα

Το πρόγραμμα συνοδεύεται και από αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, με χαμηλότερα όρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, χωρίς – όπως επισημαίνεται – να έχει δοθεί σαφής αιτιολόγηση.

Την ίδια στιγμή, η έναρξη δεύτερου προγράμματος για συνταξιούχους, ενώ το σύστημα ήδη πιέζεται, εντείνει τις αντιδράσεις, με τους εργαζόμενους να ζητούν σαφείς απαντήσεις για τη λειτουργία των ψηφιακών υποδομών και τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.