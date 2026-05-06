ΑΣΕΠ – Προσλήψεις: Σταματά η υποβολή με τα δικαιολογητικά για 510 μόνιμες θέσεις εργασίας – Τελευταία ευκαιρία

Λήγει σήμερα, 6 Μαΐου η προθεσμία για τα δικαιολογητικά της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2026, με τους υποψηφίους να καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της προκήρυξης Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 1Κ/2026, καθώς εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών, με χιλιάδες υποψηφίους να καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Η προθεσμία λήγει στις 6 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων –που αποτελεί το δεύτερο στάδιο– ξεκίνησε στις 22 Απριλίου.

Κρίσιμη προθεσμία και αποκλεισμοί

Το ΑΣΕΠ έχει ξεκαθαρίσει ότι όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποκλειστούν αυτομάτως από τη συνέχεια της διαδικασίας.

Το στάδιο αυτό αποτελεί βασικό φίλτρο για την επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην αρχική αίτηση συμμετοχής, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη και σωστή υποβολή απολύτως απαραίτητη.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία

Η ανεξάρτητη αρχή καλεί τους υποψηφίους να μην περιμένουν τις τελευταίες ώρες, καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας ή τεχνικών προβλημάτων.

Όπως επισημαίνεται, πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος ή προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Προστασία δεδομένων και διαδικαστικά στοιχεία

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό της αίτησης.

Παράλληλα, έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία επισκεψιμότητας της πλατφόρμας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να επιλέγουν χρονικές ζώνες με μικρότερη επιβάρυνση του συστήματος.

Υποστήριξη και επικοινωνία

Για τεχνικά ζητήματα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ μέσω της πλατφόρμας helpdesk, ενώ λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης.

Για γενικές πληροφορίες, διατίθεται το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ συνιστάται πριν από κάθε επικοινωνία η αναζήτηση απαντήσεων στις συχνές ερωτήσεις και τα εγχειρίδια χρήσης.

Η προκήρυξη 1Κ/2026 αφορά 510 μόνιμες θέσεις στον χώρο της υγείας και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κινήσεις ενίσχυσης προσωπικού για τη φετινή χρονιά.