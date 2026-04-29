Προσλήψεις αναπληρωτών – ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026

Στο Εθνικό Τυπογραφείο προωθήθηκαν οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 για εκπαιδευτικούς προωθήθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημοσίευσή τους και την έναρξη της διαδικασίας κατάταξης υποψηφίων σε πίνακες προτεραιότητας. Οι διαδικασίες αφορούν θέσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, με συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κατάρτισης νέων πινάκων εκπαιδευτικών κατηγορίας Π.Ε., με βάση τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Τα στοιχεία που αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ήδη καταγραφεί στους σχετικούς πίνακες που συνοδεύουν τις προκηρύξεις.

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 και οι ειδικότητες

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 αφορά την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας σε κλάδους της πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, οι οποίοι αντιστοιχούν σε βασικές ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΑΣΕΠ-Πίνακες εκπαιδευτικών: Σφοδρές αντιδράσεις για την απουσία αποζημίωσης

Παράλληλα, καλύπτεται και ο κλάδος ΠΕ79, με τις ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, που αφορούν τη μουσική εκπαίδευση τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια βαθμίδα. Η κατάταξη πραγματοποιείται ανά κλάδο, ειδικότητα και, όπου απαιτείται, ανά μουσική ειδίκευση.

Η προκήρυξη 2ΓΕ/2026 για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η προκήρυξη 2ΓΕ/2026 επικεντρώνεται στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων εκπαιδευτικών κατηγορίας Π.Ε.. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται επίσης με σειρά προτεραιότητας, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Στους κλάδους που περιλαμβάνονται συγκαταλέγονται οι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

ΟΙΕΛΕ: Κραυγή αγωνίας των γεωπόνων για τους παράνομους τίτλους σπουδών και τη μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ – «Χυδαία κοροϊδία, χάνουμε τις δουλειές μας»

Η διαδικασία κατάταξης και τα προσόντα

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο προκηρύξεων είναι η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων με βάση συγκεκριμένα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα αυτά έχουν ήδη καταγραφεί σε πίνακες που συνοδεύουν τις προκηρύξεις και καθορίζουν τα κριτήρια συμμετοχής.

Η καταγραφή αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας, καθώς εξασφαλίζει τη σαφήνεια ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης.