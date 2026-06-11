Σάλος με πλαστά Proficiency σε εκπαιδευτικούς – Ανακλήθηκαν προσλήψεις

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Δύο αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών έρχονται στο προσκήνιο, καθώς σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα είχαν προσκομίσει πλαστούς τίτλους γλωσσομάθειας για επιπλέον μοριοδότηση στους αξιολογικούς πίνακες.

Δύο αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων γνησιότητας δικαιολογητικών στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, οι δύο υποθέσεις αφορούν αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς που φέρεται να είχαν προσκομίσει πλαστούς τίτλους γλωσσομάθειας, προκειμένου να βαθμολογηθούν με επιπλέον επτά μονάδες για την «Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας» και να βελτιώσουν την κατάταξή τους στους οικείους αξιολογικούς πίνακες.

Οι δύο αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης

Η πρώτη απόφαση αφορά ανάκληση πρόσληψης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022. Η ανάκληση γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφος 2, του ν. 3528/2007.

Η δεύτερη απόφαση αφορά άλλη αναπληρώτρια εκπαιδευτικό για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024. Και στις δύο περιπτώσεις, το κρίσιμο στοιχείο είναι η προσκόμιση τίτλου γλωσσομάθειας που χαρακτηρίζεται πλαστός.

Τι αναφέρεται για τους τίτλους γλωσσομάθειας

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Σύμφωνα με τις αποφάσεις, οι τίτλοι γλωσσομάθειας είχαν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες. Η συγκεκριμένη μοριοδότηση συνδέεται με την «Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας».

Η προσκόμιση τέτοιου τίτλου μπορεί να επηρεάσει την τελική σειρά κατάταξης, καθώς προσθέτει επτά μονάδες στον φάκελο του υποψηφίου. Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών αποτελεί κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας.

Πώς συνδέεται η υπόθεση με τους πίνακες του ΑΣΕΠ

Οι αξιολογικοί πίνακες του ΑΣΕΠ διαμορφώνονται με βάση τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που δηλώνουν και προσκομίζουν οι υποψήφιοι. Κάθε πρόσθετο προσόν μπορεί να επηρεάσει τη θέση τους στον πίνακα.

Στις δύο συγκεκριμένες υποθέσεις, οι πλαστοί τίτλοι γλωσσομάθειας φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της μοριοδότησης. Αυτό οδήγησε στις σχετικές αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης.

Τι σημαίνει η ανάκληση πρόσληψης

Η ανάκληση πρόσληψης σημαίνει ότι η διοίκηση ακυρώνει την προηγούμενη πράξη πρόσληψης, κατά το μέρος που αφορά την εκπαιδευτικό στην οποία αναφέρεται η κάθε απόφαση. Η ενέργεια αυτή γίνεται μετά τον έλεγχο των στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία.

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Πρόκειται για διοικητική πράξη με σοβαρές συνέπειες, καθώς συνδέεται με τη νομιμότητα της συμμετοχής και της κατάταξης στους πίνακες. Η υπόθεση δείχνει τη σημασία που έχει η ακρίβεια και η γνησιότητα των δικαιολογητικών στις διαδικασίες πρόσληψης.

Γιατί έχει σημασία για τους εκπαιδευτικούς

Οι υποθέσεις αυτές αφορούν τον ευαίσθητο χώρο των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπου η σειρά κατάταξης καθορίζει ποιοι θα κληθούν να εργαστούν στα σχολεία. Ακόμη και λίγες μονάδες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη θέση ενός υποψηφίου.

Η προσκόμιση πλαστού τίτλου δεν αποτελεί απλώς τυπική παράβαση, αλλά μπορεί να αλλοιώσει την ισονομία της διαδικασίας. Για αυτό και οι έλεγχοι των δικαιολογητικών παραμένουν καθοριστικοί για την αξιοπιστία των πινάκων.

Το μήνυμα των αποφάσεων

Οι δύο αποφάσεις ανάκλησης στέλνουν μήνυμα αυστηρότερων ελέγχων στις διαδικασίες πρόσληψης. Η γνησιότητα των τίτλων και των πιστοποιητικών δεν είναι τυπική λεπτομέρεια, αλλά βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους πίνακες.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη οι διαδικασίες επιλογής να στηρίζονται σε πραγματικά και ελεγμένα προσόντα. Σε διαφορετική περίπτωση, θίγεται η αξιοπιστία της κατάταξης και η ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων.