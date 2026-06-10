Επίδομα μητρότητας 2026: Ποιοί πληρώνονται και ποιές ημερομηνίες ακολουθούν

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Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 θα καταβληθεί από τον e-ΕΦΚΑ η δεύτερη πληρωμή του μήνα για το επίδομα μητρότητας, σε δικαιούχες που υπέβαλαν αίτηση από τις 3 έως και τις 16 Ιουνίου.

Σε νέα πληρωμή για το επίδομα μητρότητας προχωρά ο e-ΕΦΚΑ μέσα στον Ιούνιο, με δικαιούχες μισθωτές και μη μισθωτές εργαζόμενες μητέρες. Η καταβολή αφορά τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας, για τις μητέρες στις οποίες έχουν χορηγηθεί συνολικά 119 ημέρες άδειας.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Η καταβολή αφορά τις εργαζόμενες μητέρες που υπέβαλαν αίτηση στην υπηρεσία «Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας» από τις 3 έως και τις 16 Ιουνίου 2026 και η αίτησή τους εγκρίθηκε.

Ποιες μητέρες αφορά η πληρωμή

Το επίδομα μητρότητας αφορά μισθωτές εργαζόμενες μητέρες, αλλά και μη μισθωτές, δηλαδή ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες. Η παροχή συνδέεται με την άδεια κυοφορίας και λοχείας.

Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε 119 ημέρες. Από αυτές, οι 56 ημέρες αφορούν την κυοφορία και οι 63 ημέρες τη λοχεία.

Πότε γίνεται η δεύτερη πληρωμή του Ιουνίου

Η πληρωμή της 22ας Ιουνίου είναι η δεύτερη καταβολή που πραγματοποιείται μέσα στον μήνα για το επίδομα μητρότητας. Δικαιούχες είναι όσες υπέβαλαν αίτηση από τις 3 έως και τις 16 Ιουνίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δοθεί το «πράσινο φως» από τον e-ΕΦΚΑ. Η καταβολή γίνεται μετά την οριστικοποίηση και έγκριση της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

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Η βάση για τον υπολογισμό του επιδόματος μητρότητας ισοδυναμεί με 920 ευρώ μεικτά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στον σημερινό κατώτατο μισθό.

Τα χρήματα που λαμβάνουν οι δικαιούχες μητέρες διαμορφώνονται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές τους. Επομένως, το τελικό ποσό μπορεί να διαφοροποιείται από περίπτωση σε περίπτωση.

Τι ισχύει φορολογικά

Το επίδομα μητρότητας είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Ωστόσο, πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, στο έντυπο Ε1.

Η συγκεκριμένη παροχή δεν κατάσχεται και δεν φορολογείται, αλλά η δήλωσή της στο Ε1 παραμένει υποχρεωτική για τις δικαιούχες.

Ποιοι εξαιρούνται από την παροχή

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Το επίδομα μητρότητας δεν χορηγείται σε ασφαλισμένους υπαλλήλους του Δημοσίου. Δεν χορηγείται επίσης σε ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΔΕΗ.

Στην περίπτωση του ΤΑΠ-ΔΕΗ, η παροχή δεν προβλέπεται από τον κανονισμό υγείας του Ταμείου. Εξαιρούνται ακόμη οι ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΟΤΕ, καθώς τις αποδοχές τις καταβάλλει ο εργοδότης.

Τι ισχύει για τις μη μισθωτές μητέρες

Για τις μη μισθωτές εργαζόμενες μητέρες, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν απαιτείται αποχή από την επαγγελματική δραστηριότητα κατά την περίοδο κυοφορίας και λοχείας.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες δεν χρειάζεται να διακόψουν ή να παύσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για να λάβουν την παροχή.

Οι επόμενες πληρωμές του καλοκαιριού

Μετά την πληρωμή της 22ας Ιουνίου, οι επόμενες καταβολές του επιδόματος μητρότητας έχουν ήδη προσδιοριστεί από τον e-ΕΦΚΑ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 θα πιστωθούν τα χρήματα στις δικαιούχες που θα υποβάλουν αίτηση από τις 17 Ιουνίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026, εφόσον αυτή οριστικοποιηθεί.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 θα χορηγηθεί το επίδομα στις δικαιούχες που θα υποβάλουν αίτηση από την 1η Ιουλίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026, εφόσον η αίτηση οριστικοποιηθεί.

Οι πληρωμές του Αυγούστου

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 θα καταβληθεί το επίδομα μητρότητας στις δικαιούχες που θα κάνουν αίτηση από τις 16 Ιουλίου έως και τις 30 Ιουλίου 2026, εφόσον αυτή οριστικοποιηθεί.

Η τελευταία προγραμματισμένη πληρωμή του καλοκαιριού είναι για την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026. Θα αφορά τις δικαιούχες που θα υποβάλουν αίτηση από τις 31 Ιουλίου έως και τις 13 Αυγούστου 2026 και η αίτησή τους θα οριστικοποιηθεί.