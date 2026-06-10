Καιρός: Κακοκαιρία «εξπρές» από το απόγευμα – Πού θα «χτυπήσουν» οι βροχές και οι καταιγίδες

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Ζέστη, περιορισμένη αστάθεια και μελτέμια θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες, πριν από την αλλαγή του καιρού την Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Με ζέστη, μελτέμια στο Αιγαίο και κατά τόπους αστάθεια στα ηπειρωτικά θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ανεξάρτητης μετεωρολογικής ομάδας SiMeteo WeatherLab και τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη.

Η πιο σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή, όταν ατμοσφαιρική διαταραχή από τα Βαλκάνια θα ενισχύσει την αστάθεια σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές, ενώ το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν.

Ο καιρός την Τετάρτη

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό και λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Από το μεσημέρι και μετά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν γύρω από τους ορεινούς όγκους του ηπειρωτικού κορμού.

Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Μακεδονία, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα, στην Ήπειρο και κατά μήκος της Πίνδου. Φαινόμενα αναμένονται και στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες στα ορεινά του νοτίου Ιονίου.

Κατά τόπους υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Το βράδυ, ασθενέστερα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως προς τη Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο τα μελτέμια θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και τοπικά, προς τον Κάβο Ντόρο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31℃ με 34℃, τιμές λίγο υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20℃ έως 33℃ και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19℃ έως 30℃, με νότιους ανέμους έως 4 μποφόρ.

Περιορισμένη αστάθεια την Πέμπτη

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 θα διατηρηθεί παρόμοιο μοτίβο, αλλά με πιο περιορισμένη αστάθεια. Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας.

Θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις, αλλά γενικά μικρότερης έντασης σε σχέση με την Τετάρτη. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και δευτερευόντως στη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Το βράδυ, με μικρότερη ένταση, η αστάθεια θα επιμείνει στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι δυτικοί έως βορειοδυτικοί, έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τα μελτέμια θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν κοντά στους 33℃ με 35℃.

Αλλαγή σκηνικού την Παρασκευή

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 ο καιρός θα αλλάξει, καθώς ατμοσφαιρική διαταραχή από τα Βαλκάνια θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα. Ψυχρότερες αέριες μάζες θα αλληλεπιδράσουν με τις θερμές που βρίσκονται ήδη πάνω από τον ελλαδικό χώρο.

Αποτέλεσμα θα είναι η ενίσχυση της αστάθειας, η εκδήλωση περισσότερων φαινομένων και η μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τα βόρεια και από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο οργανωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τα πιο έντονα αναμένονται στα κεντρικά και τα βόρεια, με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, με έμφαση στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική, κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους και στα βορειότερα τμήματά της. Μέσα στην ημέρα και κυρίως προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το βόρειο Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Καθώς η διαταραχή θα κινείται νοτιοανατολικά, ο κύριος όγκος των φαινομένων θα μετατοπίζεται προς τα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το απόγευμα, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και σταδιακά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου δεν θα ξεπερνά τους 30℃ με 31℃. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Τα φαινόμενα του Σαββάτου

Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 ο κύριος όγκος των φαινομένων θα έχει μετατοπιστεί ανατολικότερα. Η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο ανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο.

Σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά. Σταδιακά μέσα στην ημέρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο περιορισμένη αστάθεια θα παραμείνει στα ορεινά, κυρίως στην ορεινή Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα βορειοανατολικά ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή υποχώρηση, με τις μέγιστες τιμές κοντά στους 27℃ με 30℃. Στη δυτική και νότια χώρα, όπου η επίδραση της ψυχρότερης αέριας μάζας θα είναι μικρότερη, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά λίγο υψηλότερα.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 8 μποφόρ. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επηρεάσουν και τα ανατολικά ηπειρωτικά, όπως την Εύβοια, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Βελτίωση την Κυριακή και νέα άνοδος μετά τις 16 Ιουνίου

Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν στις περισσότερες περιοχές. Η αστάθεια δεν θα υποχωρήσει πλήρως, αλλά θα είναι πιο περιορισμένη και θα εντοπίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Φαινόμενα θα εμφανιστούν κυρίως στην Πίνδο, στην Πελοπόννησο και στα βορειοανατολικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέψει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 29℃ με 30℃, ενώ στα δυτικά και νότια θα είναι λίγο υψηλότερη. Οι βοριάδες θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του SiMeteo WeatherLab, προς τη Δευτέρα και ιδιαίτερα από τις 16 Ιουνίου και μετά φαίνεται να προσεγγίζουν τη χώρα θερμότερες αέριες μάζες. Αυτό θα οδηγήσει σε νέα άνοδο της θερμοκρασίας, πιο ξηρές συνθήκες και σημαντικό περιορισμό της αστάθειας.