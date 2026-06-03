Ανατροπή με τον καιρό: Έρχονται καταιγίδες και μπουρίνια – «Αρκετά επικίνδυνο το νέο 24ωρο»

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Ο καιρός σήμερα ξεκινά με ζέστη και ηλιοφάνεια, όμως από το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, ισχυροί άνεμοι και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών.

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, ξεκινά με γενικά αίθριες συνθήκες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες κατά τόπους θα φτάσουν έως τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η ημέρα αναμένεται να είναι η πιο ζεστή της εβδομάδας, όμως σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το μεσημέρι και μετά το σκηνικό θα αλλάξει, καθώς ψυχρότερη αέρια μάζα θα κινηθεί από τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα.

Η ζέστη πριν από την αλλαγή

Η Πέμπτη αρχίζει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Η ζέστη θα γίνει πιο αισθητή προς το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

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Παρότι η πρώτη εικόνα της ημέρας θα είναι ήπια, η συνέχεια αναμένεται διαφορετική, καθώς η ατμόσφαιρα θα αρχίσει να επηρεάζεται από ψυχρότερες αέριες μάζες.

Η μεταβολή αυτή θα δημιουργήσει έντονες θερμοκρασιακές διαφορές, οι οποίες αποτελούν βασικό παράγοντα για την εκδήλωση ισχυρών φαινομένων.

Πότε αλλάζει το σκηνικό

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η αλλαγή θα αρχίσει να γίνεται πιο αισθητή από το μεσημέρι και μετά, κυρίως προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Η θερμή αέρια μάζα που θα βρίσκεται χαμηλά θα συνδυαστεί με πιο ψυχρές αέριες μάζες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Αυτός ο συνδυασμός αναμένεται να προκαλέσει μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες τοπικά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε ότι ο καιρός μπορεί να ξεκινά με ήπιες διαθέσεις, όμως στη συνέχεια θα οδηγηθεί σε σημαντική επιδείνωση.

Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο τη βορειοανατολική πλευρά της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Μπόρες και καταιγίδες μπορεί να εκδηλωθούν επίσης στο εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Στο πεδίο των πιθανών φαινομένων περιλαμβάνεται και η Πελοπόννησος, όπου επίσης μπορεί να καταγραφούν τοπικές εξάρσεις.

Χαλάζι, κεραυνοί και μπουρίνια

Οι καταιγίδες δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, από αργά το απόγευμα και έως νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας υπάρχει πιθανότητα για καταιγίδες, μπουρίνια και δυνατούς ανέμους.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι απαιτείται προσοχή, καθώς η αλλαγή του καιρού θα είναι σημαντική μετά τη μεσημβρινή ζέστη.

Η ένταση των φαινομένων μπορεί να είναι τοπική, όμως σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να προκαλέσει προβλήματα.

Ο κίνδυνος από τους ανέμους και τις πυρκαγιές

Η σύγκρουση της θερμής αέριας μάζας με την ψυχρότερη που θα ακολουθήσει αναμένεται να ενισχύσει τους βορειοδυτικούς ανέμους.

Η ενίσχυση των ανέμων θα γίνει κυρίως από το απόγευμα και μετά, με κίνηση από βορρά προς νότο.

Ο μετεωρολόγος τόνισε ότι πρέπει να δοθεί προσοχή και στο θέμα των πυρκαγιών, καθώς οι συνθήκες μπορεί να τις ευνοήσουν στην κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, οι κεραυνοί μπορούν επίσης να προκαλέσουν εστίες φωτιάς, γεγονός που καθιστά το επόμενο 24ωρο αρκετά επικίνδυνο, σύμφωνα με την προειδοποίηση που διατυπώθηκε.