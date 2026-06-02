Πανελλήνιες 2026 – Εκπαιδευτικοί για αποζημίωση των βαθμολογητών: Εξευτελιστικό το ποσό – Άμεση και ουσιαστική αύξηση

Η αποζημίωση των βαθμολογητών των Πανελλαδικών Εξετάσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής των ΣΥΝΕΚ, με αφορμή το ΦΕΚ 2538/27.5.26, το οποίο προβλέπει αυξήσεις σε αποζημιώσεις ορισμένων επιτροπών, αλλά αφήνει αμετάβλητο το ποσό για τους εκπαιδευτικούς που διορθώνουν τα γραπτά.

Πανελλήνιες 2026 – Όπως επισημαίνουν, οι βαθμολογητές εξακολουθούν να αμείβονται με 2,10 ευρώ μικτά ανά γραπτό, παρά την ευθύνη και την πίεση που συνοδεύουν ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια των εξετάσεων.

Οι ΣΥΝΕΚ κάνουν λόγο για υποτίμηση της εργασίας χιλιάδων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να διασφαλίσουν την αξιοπιστία, την ισονομία και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών. Τονίζουν ότι η βαθμολόγηση δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά απαιτεί επιστημονική επάρκεια, ακρίβεια, συγκέντρωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ζητώντας άμεση αναθεώρηση του καθεστώτος αποζημίωσης και ουσιαστική αύξηση του ποσού ανά γραπτό.

Η ανακοίνωση από ΣΥΝΕΚ :

Για την αποζημίωση των βαθμολογητών/τριών των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το ΦΕΚ 2538/27.5.26 προβλέπει μεν αυξήσεις στις αποζημιώσεις ορισμένων επιτροπών των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναδεικνύει ωστόσο, για ακόμη μία φορά, μια κραυγαλέα αδικία: οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν το ιδιαίτερα απαιτητικό έργο της βαθμολόγησης εξακολουθούν να αμείβονται με το εξευτελιστικό ποσό των 2,10 ευρώ μικτά ανά γραπτό.

Πρόκειται για μια επιλογή που υποτιμά το έργο χιλιάδων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες κάθε χρόνο, μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, σηκώνουν ένα από τα πιο κρίσιμα και υπεύθυνα καθήκοντα του εκπαιδευτικού συστήματος. Κάθε γραπτό αντιστοιχεί στην προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου που επηρεάζει καθοριστικά την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία. Οι βαθμολογητές/τριες καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και συνέπεια, υπό συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένης πίεσης και φόρτου εργασίας.

Η βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν είναι μια τυπική διοικητική διαδικασία. Απαιτεί υψηλή επιστημονική επάρκεια, απόλυτη προσήλωση και συγκέντρωση επί πολλές ώρες καθημερινά, συνεχή τήρηση αυστηρών οδηγιών και βαθμολογικών κριτηρίων και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους/τις μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους. Η διαδικασία της βαθμολόγησης διασφαλίζει την αξιοπιστία, την ισονομία και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Ωστόσο, απαξιώνεται από την κυβέρνηση η σπουδαιότητά της, όταν η αποζημίωση παραμένει καθηλωμένη σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται ούτε κατ’ ελάχιστο στον χρόνο, την ευθύνη και την απαιτούμενη επιστημονική εργασία.

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια διαβρώνει το εισόδημα των εργαζομένων και οι μισθοί των εκπαιδευτικών παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, η επιλογή της κυβέρνησης να αφήνει αμετάβλητη την αποζημίωση των βαθμολογητών/τριών συνιστά εμπαιγμό. Η πολιτεία δεν μπορεί να επικαλείται κάθε χρόνο το κύρος και την αξιοπιστία των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει ως δεδομένη και υποτιμημένη την εργασία εκείνων που εγγυώνται την ομαλή διεξαγωγή τους.

Διεκδικούμε:

Άμεση και ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης ανά γραπτό, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις του έργου και να αναγνωρίζει τον επιστημονικό χαρακτήρα και την ευθύνη της εργασίας τους.

Αναπροσαρμογή όλων των αποζημιώσεων των εξεταστικών διαδικασιών με βάση τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής.

Έμπρακτη αναγνώριση της παιδαγωγικής και επιστημονικής εργασίας των εκπαιδευτικών.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του καθεστώτος αποζημίωσης των βαθμολογητών/τριών και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα του κλάδου.