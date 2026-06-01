Αναπληρωρές για Πανελλήνιες 2026: Η Φυσική Αγωγή στα θέματα, αλλά υποβαθμισμένη στα σχολεία

Πίνακας περιεχομένων

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής επισημαίνει την αντίφαση ανάμεσα στα εξεταστικά θέματα των Πανελλαδικών για τον αθλητισμό και στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία.

Η Φυσική Αγωγή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής να αναδεικνύει την αντίφαση ανάμεσα στη σημασία που δίνεται στον αθλητισμό μέσα από τα θέματα των Πανελλαδικών και στη θέση που έχει το μάθημα στο σχολείο.

Στο δελτίο Τύπου με τίτλο «Μήπως να το πούμε στα αγγλικά για να το καταλάβουν επιτέλους;», η ΠΕΝΑΦΑ επισημαίνει ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ανέδειξαν τον αθλητισμό ως παιδαγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό, την ώρα που η Φυσική Αγωγή παραμένει υποβαθμισμένη.

Η αντίφαση που αναδεικνύει η ΠΕΝΑΦΑ

Η Ένωση στέκεται στο γεγονός ότι τα ίδια τα εξεταστικά θέματα του Υπουργείου Παιδείας παρουσιάζουν τον αθλητισμό ως στοιχείο με καθοριστική αξία για τους νέους. Παράλληλα, όμως, τονίζει ότι η πραγματική θέση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την αναγνώριση.

Όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου, το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό, αλλά καθημερινό. Στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο οι ώρες Φυσικής Αγωγής παραμένουν περιορισμένες, παρότι η άσκηση αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τα παιδιά και τους εφήβους.

Μηχανογραφικό 2026: Τα λάθη που «κοστίζουν» – Πότε ανοίγει, πώς συμπληρώνεται σωστά

Η ΠΕΝΑΦΑ υποστηρίζει ότι η εικόνα που δημιουργείται είναι παράδοξη. Από τη μία πλευρά, το Υπουργείο εξετάζει πανελλαδικά τις αξίες του αθλητισμού και, από την άλλη, διατηρεί τη Φυσική Αγωγή σε κατάσταση διαρκούς υποβάθμισης.

Στο ίδιο πλαίσιο, επαναφέρει το ερώτημα που είχε θέσει και την προηγούμενη χρονιά, συνδέοντάς το με τον τίτλο του δελτίου Τύπου: «Μήπως να το πούμε στα αγγλικά;».

Τα θέματα των Πανελλαδικών για τον αθλητισμό

Τον Ιούνιο του 2025, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επέλεξε να αφιερώσει το θέμα της Παραγωγής Γραπτού Λόγου στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών στον αθλητισμό.

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν λόγο για τον ρόλο του αθλητισμού στη ζωή των νέων, με αφορμή σχολική εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό έπρεπε να αναφέρουν δύο λόγους για τους οποίους ο αθλητισμός ωφελεί τους νέους και να περιγράψουν μια αξέχαστη αθλητική εμπειρία.

Έναν χρόνο αργότερα, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ 2026, το μη λογοτεχνικό κείμενο των Νέων Ελληνικών είχε ως κεντρικό θέμα το μπάσκετ και τη συμβολή του στη ζωή και την κοινωνία.

Το κείμενο είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο;» και βασίστηκε σε απόσπασμα συνέντευξης του καθηγητή και συγγραφέα Ντέιβιντ Χολάντερ, από το βιβλίο του «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο».

Μητσοτάκης για Πανελλήνιες 2026: Κανένα αποτέλεσμα δεν μετρά την αξία ενός ανθρώπου

Το μήνυμα των εξετάσεων για τον αθλητισμό

Σύμφωνα με την ΠΕΝΑΦΑ, τα θέματα των δύο συνεχόμενων ετών εκπέμπουν σαφές μήνυμα για τη σημασία του αθλητισμού στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση των νέων ανθρώπων.

Η Ένωση αναφέρει ότι ο αθλητισμός καλλιεργεί τη συνεργασία, δημιουργεί κοινότητες, διδάσκει την προσαρμοστικότητα, βοηθά τους νέους να θέτουν υψηλούς στόχους και βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων.

Στο δελτίο Τύπου επισημαίνεται ότι, εφόσον όλα αυτά αναγνωρίζονται ως αληθή, η Πολιτεία οφείλει να τα στηρίξει και στην πράξη. Η αναγνώριση του ρόλου του αθλητισμού μέσα από τα εξεταστικά θέματα δεν αρκεί, αν δεν συνοδεύεται από ουσιαστικές πολιτικές για το σχολείο.

Η κριτική της ΠΕΝΑΦΑ εστιάζει ακριβώς σε αυτό το σημείο: ο αθλητισμός προβάλλεται ως φορέας αξιών και κοινωνικής προόδου, αλλά η Φυσική Αγωγή δεν ενισχύεται ανάλογα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Γιατί θεωρείται αναγκαία η ενίσχυση του μαθήματος

Η ΠΕΝΑΦΑ συνδέει την ανάγκη αναβάθμισης της Φυσικής Αγωγής με την πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα τα παιδιά και οι έφηβοι. Στο δελτίο Τύπου γίνεται αναφορά στην αυξημένη καθιστική ζωή, στην πολύωρη χρήση οθονών και στη μειωμένη καθημερινή φυσική δραστηριότητα.

Παράλληλα, επισημαίνονται τα αυξανόμενα προβλήματα παιδικής παχυσαρκίας, καθώς και οι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Η Ένωση αναφέρει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά και στη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικίας 5 έως 17 ετών χρειάζονται τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας καθημερινά.

Η ΠΕΝΑΦΑ τονίζει ότι, τη στιγμή που διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν πως η πλειονότητα των παιδιών και των εφήβων δεν καλύπτει τα συνιστώμενα επίπεδα καθημερινής άσκησης, ο ρόλος του σχολείου γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος.

Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

Στο δελτίο Τύπου υπογραμμίζεται ότι η φυσική δραστηριότητα δεν συνδέεται μόνο με τη σωματική υγεία. Σύμφωνα με την ΠΕΝΑΦΑ, πλήθος επιστημονικών ερευνών δείχνει ότι συμβάλλει και στη συγκέντρωση, στη μαθησιακή απόδοση και στη διαχείριση του άγχους.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η άσκηση ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα και βελτιώνει γνωστικές λειτουργίες που συνδέονται άμεσα με τη σχολική επίδοση των μαθητών.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, η Φυσική Αγωγή δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα μάθημα άθλησης, αλλά ως πεδίο που σχετίζεται με την υγεία, την κοινωνικοποίηση, την ψυχική ισορροπία και τη συνολική ανάπτυξη των παιδιών.

Η Ένωση θεωρεί ότι η σύγχρονη πραγματικότητα καθιστά τη Φυσική Αγωγή περισσότερο αναγκαία από ποτέ, ιδιαίτερα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η καθημερινή άσκηση των μαθητών παραμένει περιορισμένη.

Τα αιτήματα για το σχολείο

Η ΠΕΝΑΦΑ ζητά ουσιαστική στήριξη της Φυσικής Αγωγής μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πρώτο αίτημα είναι οι περισσότεροι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, τα σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν με ελλείψεις εκπαιδευτικών του κλάδου. Χιλιάδες διδακτικές ώρες καλύπτονται κάθε χρόνο από αναπληρωτές, ενώ οι μόνιμοι διορισμοί κρίνονται ανεπαρκείς σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης.

Η Ένωση ζητά επίσης αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στο ωρολόγιο πρόγραμμα και των τριών βαθμίδων, αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και ουσιαστική στήριξη των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

Το μήνυμα που καταλήγει από το δελτίο Τύπου είναι ότι η αναγνώριση της αξίας του αθλητισμού πρέπει να περάσει από τα εξεταστικά θέματα στην καθημερινή σχολική πράξη.