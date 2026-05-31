Κτηματολόγιο: Στο 99% της επικράτειας η ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης

Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης με την Ελλάδα να υποβάλλει διπλό αίτημα εκταμίευσης 1,63 δισ. ευρώ και το Κτηματολόγιο να καλύπτει πλέον το 99% της επικράτειας.

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης μπαίνει η χώρα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα υπέβαλε μέσα στην εβδομάδα διπλό αίτημα εκταμίευσης, συνολικού ύψους 1,63 δισ. ευρώ, για το σκέλος των δανείων και για το σκέλος των μεταρρυθμίσεων και των έργων.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μεταρρυθμιστικό σκέλος του προγράμματος, τονίζοντας ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί το 86,15% των σχετικών οροσήμων. Στο πλαίσιο αυτό στάθηκε και στο Κτηματολόγιο, επισημαίνοντας ότι η ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης καλύπτει πλέον το 99% της επικράτειας, με στόχο η εκκρεμότητα σχεδόν 200 ετών να κλείσει οριστικά μέχρι το τέλος της χρονιάς.

«Μέσα στην εβδομάδα η χώρα μας υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης, το 7ο για το σκέλος των δανείων και το 8ο για το σκέλος των μεταρρυθμίσεων και των έργων, συνολικού ύψους 1,63 δισ. ευρώ. Σε όσους αναρωτιούνται αν προχωρά το μεταρρυθμιστικό σκέλος του προγράμματος, η απάντηση είναι καταφατική: μέχρι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσήμων που, με μετρήσιμο τρόπο, ψηφιοποιούν κράτος και οικονομία, οδηγούν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, απλοποιούν το επιχειρηματικό περιβάλλον, μειώνουν τη γραφειοκρατία, αναβαθμίζουν δημόσια υγεία και εκπαίδευση και επιταχύνουν την απονομή δικαιοσύνης.

Ένα από αυτά τα μεταρρυθμιστικά ορόσημα ήταν και το Κτηματολόγιο, η πλήρης χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας της χώρας, μια εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε τη χώρα για σχεδόν δύο αιώνες. Η ολοκλήρωσή του βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, καθώς η ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης καλύπτει το 99% της επικράτειας.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν πλέον, μέσα από τον ψηφιακό χάρτη , να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία της περιουσίας τους, να τα ελέγξουν και, όπου χρειάζεται, να ζητήσουν διορθώσεις. Πρόκειται για μια βαθιά θεσμική μεταρρύθμιση που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας απλής διοικητικής αλλαγής. Το Κτηματολόγιο αποτελεί θεμέλιο για την ασφάλεια δικαίου, τις επενδύσεις, την προστασία της περιουσίας των πολιτών και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς να κλείσει οριστικά αυτή η εκκρεμότητα 200 ετών. Και θα τα καταφέρουμε.